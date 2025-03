Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f4ccb70-5399-420e-b676-cc4a7d9d3b81","c_author":"HVG","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Márciusban az ukrán vasút oldalát törték fel, most megérkezhetett a válasz a támadásra.","shortLead":"Márciusban az ukrán vasút oldalát törték fel, most megérkezhetett a válasz a támadásra.","id":"20250331_hekker-moszkvai-metro-oldal-ukran-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4ccb70-5399-420e-b676-cc4a7d9d3b81.jpg","index":0,"item":"d8e719bf-0d24-40c6-aaa9-fac129e7eeba","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20250331_hekker-moszkvai-metro-oldal-ukran-vasut","timestamp":"2025. március. 31. 14:33","title":"Feltörték a moszkvai metró oldalát, az ukrán vasút hírei jelentek meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68893a40-d2dc-46ad-8da4-8614dab9e75d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Béke, béke, barátság. Mi volt ez a szamárság?”","shortLead":"„Béke, béke, barátság. Mi volt ez a szamárság?”","id":"20250331_baranyi-krisztina-karacsony-gergely-bekules-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68893a40-d2dc-46ad-8da4-8614dab9e75d.jpg","index":0,"item":"0235bb4b-bd60-4354-a16f-07800541f5a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_baranyi-krisztina-karacsony-gergely-bekules-pride","timestamp":"2025. március. 31. 07:24","title":"Kibékült a gyávázás után Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","shortLead":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","id":"20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4.jpg","index":0,"item":"6ae866bd-b902-4c87-8175-9d8e71516950","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 21:20","title":"Sulyok Tamás megszólalt a gyűlöletbeszédről és arról, hogy őt egy szatyor fingnak nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfit terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A 19 éves férfit terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével gyanúsítják.","id":"20250330_letartoztatas-19-eves-ferfi-volt-iskola-fenyegetes-terrorcselekmeny-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632.jpg","index":0,"item":"e127ebdd-fbe3-4bc9-ab2f-de11b8a8add1","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_letartoztatas-19-eves-ferfi-volt-iskola-fenyegetes-terrorcselekmeny-birosag","timestamp":"2025. március. 30. 11:50","title":"Letartóztatták a fiatalt, aki leszámolást tervezett volt iskolája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","id":"20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e.jpg","index":0,"item":"2106b6ce-1efb-4d88-a114-eb328774019f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","timestamp":"2025. március. 30. 14:03","title":"Ilyen is ritkán van: ingyen kap jelentős frissítést az Apple méregdrága fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan Garbarekkel az ECM kiadóhoz fűződő sok évtizedes kapcsolatáról és a nemrég sztrókon átesett Keith Jarrettről is beszélgettünk, de mesélt arról a lemezről is, amelyikből vissza tudta fizetni a lakáshitelét, és felidézett egy életre szóló próbát is egy ausztriai kolostorban.","shortLead":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan...","id":"20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0.jpg","index":0,"item":"783e952b-6aaf-41a8-ad7b-c2877146c29b","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","timestamp":"2025. március. 31. 18:52","title":"Jan Garbarek a HVG-nek: Most, hogy vészesen közeledem a nyolcvanhoz, a lemezkészítés már nem létszükséglet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál vasárnap megbízott vezetőedzőnek kinevezett Lőw Zsolt azt mondta: a fő cél az, hogy a szezon végén a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek valamelyikén végezzenek.","shortLead":"Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál vasárnap megbízott vezetőedzőnek kinevezett Lőw Zsolt azt mondta: a fő cél az...","id":"20250330_low-zsolt-rb-leipzig-edzo-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb.jpg","index":0,"item":"121bb3fd-4018-4fac-a43f-fd00c77b9518","keywords":null,"link":"/sport/20250330_low-zsolt-rb-leipzig-edzo-kinevezes","timestamp":"2025. március. 30. 21:17","title":"Lőw Zsolt a Bajnokok Ligájába vezetné az RB Leipziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","shortLead":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","id":"20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055.jpg","index":0,"item":"9974df37-2092-4391-95ab-14d33473e477","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 07:56","title":"Hadházy: Rogán felesége gyémánttal kirakott krokodilbőr táskát villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]