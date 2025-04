Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, ki áll az akció mögött.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki áll az akció mögött.","id":"20250401_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-falfestmeny-zold-festek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a.jpg","index":0,"item":"0983ed29-cc71-41e1-a33a-823236837317","keywords":null,"link":"/elet/20250401_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-falfestmeny-zold-festek","timestamp":"2025. április. 01. 10:33","title":"Zöld festékkel kenték össze a Benedek Tibor emlékére készített újpesti falfestményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16483e22-59fe-48f7-8b13-811c3e2e4a3c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor partnerként kezelik a közlekedőket. ","shortLead":"Ilyen az, amikor partnerként kezelik a közlekedőket. ","id":"20250331_Zold-kor-KRESZ-tabla-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16483e22-59fe-48f7-8b13-811c3e2e4a3c.jpg","index":0,"item":"60484f5e-0bc1-487e-9064-8871ddc079b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Zold-kor-KRESZ-tabla-ajanlas","timestamp":"2025. március. 31. 13:34","title":"Zöld kör, nem piros – ezt az új KRESZ-táblát nem kötelező betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70d7c58-34a4-4fd5-8417-b0bb9b063694","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gabriel Oluwasegun Olanrewaju nem kapott ütést azt megelőzően, hogy elvesztette az eszméletét.","shortLead":"Gabriel Oluwasegun Olanrewaju nem kapott ütést azt megelőzően, hogy elvesztette az eszméletét.","id":"20250401_nigeriai-bokszolo-osszeesett-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d70d7c58-34a4-4fd5-8417-b0bb9b063694.jpg","index":0,"item":"1f6a5033-6f6e-43b8-90ec-a5de9e50cd49","keywords":null,"link":"/elet/20250401_nigeriai-bokszolo-osszeesett-meghalt","timestamp":"2025. április. 01. 17:11","title":"Összeesett a mérkőzés közben, majd a kórházban halottnak nyilvánították a nigériai bokszolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b24c7-066b-4900-9bd5-6b10d676cde7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A francia szélsőjobb vezetőjét sikkasztásban találták bűnösnek.","shortLead":"A francia szélsőjobb vezetőjét sikkasztásban találták bűnösnek.","id":"20250331_orban-viktor-marine-le-pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b24c7-066b-4900-9bd5-6b10d676cde7.jpg","index":0,"item":"a7e8266e-bb0f-40b0-93fe-7f7d9e238d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_orban-viktor-marine-le-pen","timestamp":"2025. március. 31. 12:55","title":"Orbán és a Kreml is kiállt az elítélt Marine Le Pen mellett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll”.","shortLead":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll”.","id":"20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6.jpg","index":0,"item":"41a724b2-4f73-4074-8143-8ea7a43da094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","timestamp":"2025. március. 31. 13:11","title":"Idén is döglődni fog a német ipar, ezen Merz csak merész reformprogrammal fordíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2408cb-6ce9-4572-a586-fae67ef86764","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csizi szólalkozott össze Magyar Péterrel tavaly ősszel a bicskei gyermekotthonnál. ","shortLead":"Csizi szólalkozott össze Magyar Péterrel tavaly ősszel a bicskei gyermekotthonnál. ","id":"20250401_Lemondott-Csizi-Peter-szocialis-ugyekert-felelos-alamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2408cb-6ce9-4572-a586-fae67ef86764.jpg","index":0,"item":"558ab8ef-6fdf-4b04-a4d7-c6d15dde32be","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Lemondott-Csizi-Peter-szocialis-ugyekert-felelos-alamtitkar","timestamp":"2025. április. 01. 05:25","title":"Lemondott Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeles professzorok szerint az USA elveszíti a világ felosztásáért zajló versenyt – ennek persze a grönlandi blamázs csak egy része. Nemzetközi lapszeme.","shortLead":"Jeles professzorok szerint az USA elveszíti a világ felosztásáért zajló versenyt – ennek persze a grönlandi blamázs...","id":"20250401_Timothy-Snyder-JD-Vance-gronland-katasztrofa-amerika-elvesziti-a-versenyt-tajvan-putyin-hal-brands","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"29481ef5-209a-41b2-9077-dfc93a9adf85","keywords":null,"link":"/360/20250401_Timothy-Snyder-JD-Vance-gronland-katasztrofa-amerika-elvesziti-a-versenyt-tajvan-putyin-hal-brands","timestamp":"2025. április. 01. 12:15","title":"Timothy Snyder: Stratégiailag katasztrofális volt J. D. Vance grönlandi akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket, hogy az eddigieknél is kevesebb legyen bennük a baktérium. Egészségügyi szempontból nem kifogásolható a szabályozás, de a működés mindenképpen drágább lesz.","shortLead":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket...","id":"20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f.jpg","index":0,"item":"26c507b9-7024-462a-bf5b-76a2284b7480","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 31. 12:35","title":"Mostantól tisztább vizet kell önteni a gyógyfürdők medencéibe, sokba fog ez kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]