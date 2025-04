Hamarosan több termékében is lecserélheti az akkumulátorokat a Samsung. A dél-koreai vállalat a tervek szerint a viselhető eszközeinél, vagyis az okosórájánál, a fülhallgatójánál és az okosgyűrűjénél is szilárdtest-akkumulátort alkalmazhat. Ezekben szilárd elektrolitokat használnak, szemben a hagyományos lítium-ion akkumulátorok folyékony elektrolitjával, ami több előnnyel is jár. Amellett, hogy nagyobb az energiasűrűségük, biztonságosabbak is, ugyanis kevésbé hajlamosak lángra kapni.

A koreai nyelvű forrás alapján a GSMArena azt írja, a vállalat első ilyen terméke a Galaxy Ring lehet, ami 2025 negyedik negyedévét jelenti. Ez praktikusan a Galaxy Ring 2 vagy a Galaxy Ring 3 lehet, attól függően, hogy a Galaxy Ring 2 mikor jelenik meg.

„Egy gyűrű mind fölött, egy gyűrű kegyetlen”: Megelőző csapást mért volna a Samsung az Ourára, de nem úgy sikerült, ahogy elképzelte Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn Oura Health idejében felismerte ezt a trendet, és sikerült is betörnie az intelligens gyűrűk piacára. A Samsung úgy gondolta, talán érdemes egy váratlan húzással elejét venni a finn céggel való esetleges pereskedésnek.

A további tervek alapján a fülhallgatókban 2026 negyedik negyedévében jelenhet meg a szilárdtest-akkumulátor, 2027 negyedik negyedévében pedig az okosórákba is bekerülhet. Az okostelefonokkal kapcsolatban azonban ilyen tervekről még mindig nem lehet hallani.

Mivel a szilárdtest-akkumulátorok gyártása drágább, mint a hagyományos szerkezeteké, ezért a Galaxy Ring, valamint a fülhallgató és az okosóra ára is magasabb lehet majd a korábbinál.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.