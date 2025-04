Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e277e93e-76e0-4cf4-b7d3-4d0dfca5cf1f","c_author":"Dobszay János","category":"kultura","description":"Magyarországon járt a Vatikán külügyminisztere, Paul Richard Gallagher, aki a magyar püspöki konferencia lapjában, a Magyar Kurírban egyebek mellett a pápai állam orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontjáról is beszélt.","shortLead":"Magyarországon járt a Vatikán külügyminisztere, Paul Richard Gallagher, aki a magyar püspöki konferencia lapjában...","id":"20250405_Ha-valaki-tenyleg-komolyan-beket-akar-abbahagyja-a-bombazast-Vatikan-kulugyminisztere-Budapesten-beszelt-a-haborurol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e277e93e-76e0-4cf4-b7d3-4d0dfca5cf1f.jpg","index":0,"item":"64edb1ab-f9bd-4541-8baf-3ff946845029","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Ha-valaki-tenyleg-komolyan-beket-akar-abbahagyja-a-bombazast-Vatikan-kulugyminisztere-Budapesten-beszelt-a-haborurol","timestamp":"2025. április. 05. 09:39","title":"„Ha valaki tényleg komolyan békét akar, abbahagyja a bombázást” – mondta Budapesten a Vatikán külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a35a22-82dd-493b-ac82-0e217c25c101","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: öntörvény, indulatvezér, vámokfutás, ítéletnap, vesztegzár.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250406_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48a35a22-82dd-493b-ac82-0e217c25c101.jpg","index":0,"item":"b6cdc507-b44f-4417-ab0e-88f08e5a21c8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. április. 06. 17:30","title":"Hogyan kúráljuk a hírundort cseresznyevirággal? Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279a3d16-5570-4464-bf7a-73c6a68ed9e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Éppen új gazdára vár ez a kényelmes és igen praktikus Citroën BX 16 RS Break Evasion.","shortLead":"Éppen új gazdára vár ez a kényelmes és igen praktikus Citroën BX 16 RS Break Evasion.","id":"20250406_80-as-evek-alomkombija-felbukkant-egy-keveset-futott-citroen-bx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279a3d16-5570-4464-bf7a-73c6a68ed9e1.jpg","index":0,"item":"38c8e3c1-86ea-466e-8518-b88fe2646b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_80-as-evek-alomkombija-felbukkant-egy-keveset-futott-citroen-bx","timestamp":"2025. április. 06. 07:21","title":"80-as évek családi álomkombija: felbukkant egy keveset futott puttonyos Citroën BX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes luxus jellemez.","shortLead":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes...","id":"20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c.jpg","index":0,"item":"e8ee7777-08d9-4e59-8aff-a7739bbfbd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","timestamp":"2025. április. 05. 18:03","title":"1152 km/h: itt a Concorde óta leggyorsabb utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c7916a-fee1-4b52-a123-eb1bdfb6d145","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Utána Norris, Pilastri, Leclerc következik majd a szuzukai futamon.","shortLead":"Utána Norris, Pilastri, Leclerc következik majd a szuzukai futamon.","id":"20250405_Verstappen-indulhat-az-elso-helyrol-a-Japan-Nagydijon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6c7916a-fee1-4b52-a123-eb1bdfb6d145.jpg","index":0,"item":"79969078-39b2-4de3-81e3-a2c96d209d61","keywords":null,"link":"/sport/20250405_Verstappen-indulhat-az-elso-helyrol-a-Japan-Nagydijon-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 09:19","title":"Verstappen indulhat az első helyről a Japán Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1d481-c89a-4cd8-8850-3afcd3eb24d6","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"„A miniszterelnök papírsárkányokkal harcol, jogszabály-módosításra semmi szükség” – mondta lapunknak Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért szakértője, aki szerint a rendőrségnek már most is megvan minden eszköze és törvényi felhatalmazása ahhoz, hogy tüntetés idején biztosítsa a közlekedés rendjét.","shortLead":"„A miniszterelnök papírsárkányokkal harcol, jogszabály-módosításra semmi szükség” – mondta lapunknak Hegyi Szabolcs...","id":"20250405_Orban-Viktor-Hadhazy-Akos-gyulekezesi-torveny-modositas-hidfoglalas-TASZ-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d1d481-c89a-4cd8-8850-3afcd3eb24d6.jpg","index":0,"item":"3114bd7f-3426-4d74-a509-615db890ea9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Orban-Viktor-Hadhazy-Akos-gyulekezesi-torveny-modositas-hidfoglalas-TASZ-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 06:00","title":"Lex Hídfoglalás: „Nincs olyan opció, amellyel nem sérül tovább a gyülekezéshez való jog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene tennünk, nem kell innovációkra várnunk. A megfelelő lépésekkel már holnap megoldhatnánk a problémát. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene...","id":"20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48.jpg","index":0,"item":"defacfe6-e373-446f-bfa6-91d6c66516d8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","timestamp":"2025. április. 05. 19:15","title":"A műanyagszennyezés megoldható. Akkor miért nem oldjuk meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bf0efb-e489-419b-b1e2-3514516d7a6d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Taylor Schabusiness a korábbi ügyvédjének is nekiesett.","shortLead":"Taylor Schabusiness a korábbi ügyvédjének is nekiesett.","id":"20250405_Taylor-Schabusiness","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8bf0efb-e489-419b-b1e2-3514516d7a6d.jpg","index":0,"item":"111db60e-ae13-4906-ac98-efddd45a6d08","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Taylor-Schabusiness","timestamp":"2025. április. 05. 12:31","title":"A barátját feldaraboló nő az ügyvédjére támadt, amint meghallotta az ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]