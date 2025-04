Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"de40421c-9f96-4418-89a9-8cb5a9e959e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán pár környezetkímélő erdei üdülőt működtetett, aztán leléptek Guatemalába. ","shortLead":"A dán pár környezetkímélő erdei üdülőt működtetett, aztán leléptek Guatemalába. ","id":"20250408_dan-hazaspar-erdei-fahazak-urulek-hordo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de40421c-9f96-4418-89a9-8cb5a9e959e9.jpg","index":0,"item":"a45eb0a5-0c9e-4c25-b430-1b1d98d977a9","keywords":null,"link":"/elet/20250408_dan-hazaspar-erdei-fahazak-urulek-hordo","timestamp":"2025. április. 08. 11:29","title":"158 hordónyi emberi ürüléket és adótartozást hagyott maga után az erdei elvonulásbizniszt futtató ökoházaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a4a2cb-516e-408f-ad22-f71039105796","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyon esett az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones ipari átlag is a Donald Trump vámbejelentései utáni első hétfőn.","shortLead":"Nagyon esett az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones ipari átlag is a Donald Trump vámbejelentései utáni első hétfőn.","id":"20250407_donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3a4a2cb-516e-408f-ad22-f71039105796.jpg","index":0,"item":"fbe5c9a0-be04-4d8c-a1f1-642b452d43ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 15:39","title":"Az amerikai tőzsdék is óriási zuhanással nyitják a hétfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandro Coatti szombat éjjel tűnt el.","shortLead":"Alessandro Coatti szombat éjjel tűnt el.","id":"20250408_kolumbia-olasz-kutato-borond-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"49ee6916-ddb3-4423-b8a0-64f8d20c25ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_kolumbia-olasz-kutato-borond-holttest","timestamp":"2025. április. 08. 19:03","title":"Bőröndben találták meg egy olasz kutató feldarabolt holttestét Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54252e8d-71e0-42a8-83d8-4efc538ab10a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 64 éves férfi Hodgkin-kórral küzdött.","shortLead":"A 64 éves férfi Hodgkin-kórral küzdött.","id":"20250408_Bejelentette-a-sajat-halalhiret-a-teveproducer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54252e8d-71e0-42a8-83d8-4efc538ab10a.jpg","index":0,"item":"ad300c80-fa88-4f5a-b0fd-2cf9d2808738","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Bejelentette-a-sajat-halalhiret-a-teveproducer","timestamp":"2025. április. 08. 12:13","title":"Miután meghalt a tévéproducer, megjelent tőle egy poszt, amelyben közli, hogy meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Második kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250408_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"155141d8-839b-4528-8a1a-7f2b30e7f46e","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-2","timestamp":"2025. április. 08. 11:29","title":"Gondolkozz velünk: a seriffcsillag – Szexi a matek 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d91789-3a12-4725-ac1d-f8e49eba3443","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","shortLead":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","id":"20250409_john-lithgow-donald-trump-muveszetek-kennedy-center","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d91789-3a12-4725-ac1d-f8e49eba3443.jpg","index":0,"item":"5133dc69-0d6e-4565-a4cb-fe21d96ebe57","keywords":null,"link":"/elet/20250409_john-lithgow-donald-trump-muveszetek-kennedy-center","timestamp":"2025. április. 09. 09:40","title":"Trump elnöksége „kész katasztrófa” a művészeteknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is bekerülhetnek.","shortLead":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is...","id":"20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"f544c4c4-2d78-495a-824b-f262f79bab48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","timestamp":"2025. április. 07. 16:03","title":"Új funkciók jönnek a WhatsAppba, az egyik nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984063fb-332e-4752-842b-d4bd78027344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritási nyilatkozatot adtak ki az ELTE munkatársai hétfőn","shortLead":"Szolidaritási nyilatkozatot adtak ki az ELTE munkatársai hétfőn","id":"20250407_Pride-betiltasa-szolidaritas-nyilatkozat-ELTE-oktato-kutato-torvenymodositas-egyetem-hallhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984063fb-332e-4752-842b-d4bd78027344.jpg","index":0,"item":"c6410f13-ea8a-4cab-9314-0d412ea10f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Pride-betiltasa-szolidaritas-nyilatkozat-ELTE-oktato-kutato-torvenymodositas-egyetem-hallhato","timestamp":"2025. április. 07. 19:41","title":"A Pride betiltása ellen tiltakoznak az ELTE oktatói és kutatói: megvédik a hallgatókat a gyűlölettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]