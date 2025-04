Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szűrőberendezéseket szereltek a rendszerbe, az iskolában megint „megfelelő minőségű” az ivóvíz.","shortLead":"Szűrőberendezéseket szereltek a rendszerbe, az iskolában megint „megfelelő minőségű” az ivóvíz.","id":"20250409_vac-madach-imre-gimnazium-olomszennyezes-ivoviz-viztisztito-tankerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"3a671423-e41f-4ee1-9aa7-38c5eccbadf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_vac-madach-imre-gimnazium-olomszennyezes-ivoviz-viztisztito-tankerulet","timestamp":"2025. április. 09. 11:29","title":"Hat éve derült ki, hogy ólommal szennyezett a víz egy váci iskolában, mostanra sikerült megoldani a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","shortLead":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","id":"20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949.jpg","index":0,"item":"5adacc04-7a8b-448a-ada2-d6eb2921369f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:36","title":"Amerikáig nem ért el a tőzsdei pánik, egyelőre nem zuhannak tovább a részvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eddaf19-4bbb-46c3-808e-4948bf089904","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Heindl Péter azt írta a CÖF plakátjára, hogy tilos a pártpolitika iskola területén, egyoldalú állami támogatásból. A bíróság szerint ez falfirkálással elkövetett rongálás.","shortLead":"Heindl Péter azt írta a CÖF plakátjára, hogy tilos a pártpolitika iskola területén, egyoldalú állami támogatásból...","id":"20250410_itelet-pecsi-aktivista-cof-plakat-heindl-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eddaf19-4bbb-46c3-808e-4948bf089904.jpg","index":0,"item":"2e60167c-97ae-41e1-9688-b5e471b0ff24","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_itelet-pecsi-aktivista-cof-plakat-heindl-peter","timestamp":"2025. április. 10. 15:39","title":"Elítéltek egy pécsi aktivistát, aki átfestette a CÖF plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507389d7-93ae-4884-9ebc-b9e42e6737c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rengeteg javítást hozott a Windows rendszerek frissítése; az egyik hibát már a támadók is aktívan kihasználták.","shortLead":"Rengeteg javítást hozott a Windows rendszerek frissítése; az egyik hibát már a támadók is aktívan kihasználták.","id":"20250409_microsoft-windows-10-11-frissitokedd-biztonsagi-javitasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507389d7-93ae-4884-9ebc-b9e42e6737c0.jpg","index":0,"item":"ed79debd-edcc-487c-93ee-0a40e93d3f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_microsoft-windows-10-11-frissitokedd-biztonsagi-javitasok","timestamp":"2025. április. 09. 14:03","title":"134 hibától szabadulhat meg egyetlen kattintással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","shortLead":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","id":"20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"1376f64f-ea47-42ef-8a9f-f08130c163ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:15","title":"Magyarország kivételével minden EU-tag megszavazta az amerikai árukra kivetett viszontvámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált ilyeneket.","shortLead":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált...","id":"20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6.jpg","index":0,"item":"a1ff229b-e389-46dc-9b78-5b140b1aa3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","timestamp":"2025. április. 09. 18:03","title":"Új elmélettel álltak elő az ember fejlődéséről, ez mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","shortLead":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","id":"20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"a6daac7c-c836-4526-8be8-a382d26e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 09. 13:27","title":"Feljelentést tett a zsidózó történelemtanár ügyében Vadai Ágnes, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","shortLead":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","id":"20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462.jpg","index":0,"item":"48e99e95-8d91-480e-ac3e-9ec4bbaea5da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","timestamp":"2025. április. 09. 18:16","title":"A Magyar Honvédségnek szánt gépekkel fotózkodott a cseh és a szlovák miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]