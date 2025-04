Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3b976a9-c8fb-438d-ae21-ca0fc504d4e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámháború felfüggesztése csak ideig-óráig adott támaszt az olajáraknak.","shortLead":"A vámháború felfüggesztése csak ideig-óráig adott támaszt az olajáraknak.","id":"20250410_Megint-esik-az-olaj-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3b976a9-c8fb-438d-ae21-ca0fc504d4e8.jpg","index":0,"item":"afc56dc7-8f4e-458f-8179-de582d10eb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Megint-esik-az-olaj-ara","timestamp":"2025. április. 10. 15:13","title":"Megint esik az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f02b3d3-1d0f-4d2e-887c-9345448e35f5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindenki megnyugodhat: természetesen továbbra is vehetnek húsvétinak nevezett csokinyulat azok, akiknek fontos, hogy milyen megnevezés van a blokkra írva.","shortLead":"Mindenki megnyugodhat: természetesen továbbra is vehetnek húsvétinak nevezett csokinyulat azok, akiknek fontos...","id":"20250409_husveti-nyul-nemetorszag-lidl-aldi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f02b3d3-1d0f-4d2e-887c-9345448e35f5.jpg","index":0,"item":"80645fd7-399c-46ce-a5c8-3476286100e3","keywords":null,"link":"/elet/20250409_husveti-nyul-nemetorszag-lidl-aldi","timestamp":"2025. április. 09. 18:46","title":"A német szélsőjobboldal szerint a Lidl és az Aldi el akarja törölni a húsvéti nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748c0538-6a5d-4839-8bbb-9cbbaa7c0828","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú régi Mercedes SL 500 egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a szalonállapotú régi Mercedes SL 500 egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","id":"20250411_35-eves-megis-bejaratosan-uj-mercedes-sl-t-kinalnak-eladasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748c0538-6a5d-4839-8bbb-9cbbaa7c0828.jpg","index":0,"item":"9f959bcf-3aae-45aa-931c-934db6381214","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_35-eves-megis-bejaratosan-uj-mercedes-sl-t-kinalnak-eladasra","timestamp":"2025. április. 11. 06:41","title":"35 éves, mégis bejáratósan új Mercedes SL-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","shortLead":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","id":"20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037.jpg","index":0,"item":"4ff2fb57-9dac-4741-8237-2967545c7074","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","timestamp":"2025. április. 11. 07:21","title":"VW-k uralják a német eladási listákat, de nem elektromosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2269e823-641d-4555-80eb-2d55725fe52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Videó is készült a tragikus balesetről.","shortLead":"Videó is készült a tragikus balesetről.","id":"20250410_Az-amerikai-Hudson-folyoba-zuhant-egy-helikopter-egy-ember-meghalt-new-york-manhattan-mento","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2269e823-641d-4555-80eb-2d55725fe52d.jpg","index":0,"item":"d2bd7c5b-84c8-4a43-b79d-0fd0d08c7de8","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_Az-amerikai-Hudson-folyoba-zuhant-egy-helikopter-egy-ember-meghalt-new-york-manhattan-mento","timestamp":"2025. április. 10. 22:29","title":"A Hudson folyóba zuhant egy helikopter, hat ember veszítette életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Puskás Zsoltot március 29. óta nem látták.","shortLead":"Puskás Zsoltot március 29. óta nem látták.","id":"20250409_indiaban-eltunt-magyar-turista-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178.jpg","index":0,"item":"55cb818b-7d97-416c-a97e-33f23ce3b862","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_indiaban-eltunt-magyar-turista-kutatas","timestamp":"2025. április. 09. 18:27","title":"Magyar turista tűnt el Indiában, nagy erőkkel keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fabdef-81ce-4faf-be31-cc57e55dc3ff","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Barcelona gyakorlatilag bejutott az elődöntőbe, a PSG nagyot küzdött és végül kettővel nyert a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.","shortLead":"A Barcelona gyakorlatilag bejutott az elődöntőbe, a PSG nagyot küzdött és végül kettővel nyert a Bajnokok Ligája...","id":"20250409_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-borussia-dortmund-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fabdef-81ce-4faf-be31-cc57e55dc3ff.jpg","index":0,"item":"b036332d-fbe5-4611-b3be-4cc98b857984","keywords":null,"link":"/sport/20250409_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-borussia-dortmund-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 22:55","title":"Gálázott a Barca a tavalyi BL-döntős ellen, a PSG hatalmas fölénye a meccs végére törte meg az Aston Villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]