Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg 39 éves korában halt meg idén februárban; hogy miért, az csak most derült ki.","shortLead":"A Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg 39 éves korában halt meg idén februárban...","id":"20250417_Kiderult-mi-okozta-Michelle-Trachtenberg-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653.jpg","index":0,"item":"6ebbcc86-3a76-407d-8fdc-287838128d58","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Kiderult-mi-okozta-Michelle-Trachtenberg-halalat","timestamp":"2025. április. 17. 08:23","title":"Kiderült, mi okozta Michelle Trachtenberg halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","shortLead":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","id":"20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"558e467a-fd21-4ed2-8f28-2d336b9f96e8","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","timestamp":"2025. április. 18. 15:33","title":"Életmentő szívműtéten esett át Nyilasi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e70df0-eb51-45fb-b2f4-c5dddcc73ea7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bombaként robbant a napokban a hír, hogy egy amerikai bio- és géntechnológiai vállalat „feltámasztott” egy olyan állatot, amely az utolsó jégkorszak vége felé halt ki. A kölykök valóban hordják őseik jellegzetességeit, azonban vannak, akik szkeptikusak, állítva, igazából nem egészen felel meg a valóságnak, amit a vállalat állít.","shortLead":"Bombaként robbant a napokban a hír, hogy egy amerikai bio- és géntechnológiai vállalat „feltámasztott” egy olyan...","id":"20250418_colossal-biosciences-feltamasztott-remfarkas-oriasfarkas-szkeptikus-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e70df0-eb51-45fb-b2f4-c5dddcc73ea7.jpg","index":0,"item":"aa580d7d-5a46-427b-b0ba-d74512bbf349","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_colossal-biosciences-feltamasztott-remfarkas-oriasfarkas-szkeptikus-velemeny","timestamp":"2025. április. 18. 16:03","title":"Újabb kérdőjelek merültek fel a nemrég feltámasztott rémfarkasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0a72d9-74d5-4f2f-99d3-68081754efdf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miután Donald Trump amerikai elnök hetekkel meghosszabbította a TikTok amerikai részének eladására vonatkozó határidőt, újra előtérbe került a kérdés: ki lehet majd a potenciális vásárló? Ahogy korábban, most is kering egy mindenki által ismert név: az Apple. Bár a vállalatnak ehhez lenne is anyagi forrása, szinte bizonyosan kijelenthető, nem fog belevágni egy ilyen üzletbe.","shortLead":"Miután Donald Trump amerikai elnök hetekkel meghosszabbította a TikTok amerikai részének eladására vonatkozó határidőt...","id":"20250418_apple-tiktok-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c0a72d9-74d5-4f2f-99d3-68081754efdf.jpg","index":0,"item":"1c44131b-1769-41e2-bc01-0d1b182ae9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_apple-tiktok-felvasarlas","timestamp":"2025. április. 18. 10:03","title":"Miért nem érdekli az Apple-t a TikTok, ha pénze bőven lenne rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","shortLead":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","id":"20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596.jpg","index":0,"item":"e479c3a5-1fac-496b-b619-785be5a8719c","keywords":null,"link":"/sport/20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","timestamp":"2025. április. 18. 17:30","title":"Ezeket a rekordokat tényleg senki nem tudja megdönteni! Legalábbis most még ezt hisszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dce845d-5ad0-45ec-b32b-cf866bfe6a87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több százan vonultak utcára az északi Bét Lahíjában.","shortLead":"Több százan vonultak utcára az északi Bét Lahíjában.","id":"20250417_gazai-ovezet-tuntetes-hamasz-haboru-terror","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dce845d-5ad0-45ec-b32b-cf866bfe6a87.jpg","index":0,"item":"dcce3fff-7f08-40f9-9cf0-ae10efc60d54","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_gazai-ovezet-tuntetes-hamasz-haboru-terror","timestamp":"2025. április. 17. 10:37","title":"A Hamász és a háború ellen tüntettek a Gázai övezetben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72eb9b3-c1b4-4bf3-8557-6cb5dc3f6d27","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatalom attól fél, hogy ha a tüntetők kint maradnak az utcán. Attól, ha Majdan lesz. A független országgyűlési képviselőt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A hatalom attól fél, hogy ha a tüntetők kint maradnak az utcán. Attól, ha Majdan lesz. A független országgyűlési...","id":"20250418_Fulke-podcast-Hadhazy-Akos-hidfoglalas-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e72eb9b3-c1b4-4bf3-8557-6cb5dc3f6d27.jpg","index":0,"item":"b336b4e6-d737-4b40-9b53-dd33da187076","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Fulke-podcast-Hadhazy-Akos-hidfoglalas-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 07:00","title":"Hadházy Ákos a Fülkében: Simán benne van a rendszerben, hogy Magyar Pétert el fogják vinni a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal indokolta, hogy „meg kell védeni az amerikaiak véleménynyilvánítási szabadságát”. ","shortLead":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal...","id":"20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"219e87ba-5133-46ed-9928-67e05c435cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","timestamp":"2025. április. 17. 09:34","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint Európában egy internetes véleményért is 60 nap börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]