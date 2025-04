Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam erre az évre 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követel Budapesttől, az első részletet inkasszózta. ","shortLead":"Az állam erre az évre 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követel Budapesttől, az első részletet...","id":"20250419_fovarosi-onkormanyzat-koltsegvetes-hiany-folyoszamlahitel-szolidaritasi-hozzajarulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"dd19c4cf-335c-4ab0-b175-0792fdb4892b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250419_fovarosi-onkormanyzat-koltsegvetes-hiany-folyoszamlahitel-szolidaritasi-hozzajarulas","timestamp":"2025. április. 19. 14:28","title":"31 milliárdos mínuszba csúszott, őszig folyószámlahitelből gazdálkodik a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8724ca4-e030-45c2-895a-bcd1796e322c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csont nélkül kiosztották a gyerekeknek, a szülők pedig kiakadtak.","shortLead":"Csont nélkül kiosztották a gyerekeknek, a szülők pedig kiakadtak.","id":"20250420_vucic-nyaloka-ovoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8724ca4-e030-45c2-895a-bcd1796e322c.jpg","index":0,"item":"b369f875-4db9-4514-938d-a13c66d9e9a2","keywords":null,"link":"/elet/20250420_vucic-nyaloka-ovoda","timestamp":"2025. április. 20. 10:10","title":"A szerb elnök aláírásával ellátott nyalókákat vitt be egy ismeretlen egy vajdasági óvodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat elfogadni. A menopauza időszakában különösen fontos, hogy tudjuk, milyen szervi változásokra, akár egészségi problémákra számíthatunk. Ugyanis, ha ezekkel tisztában vagyunk, máris sokat tehetünk a megelőzésükért és a kezelésükért. Ebben a cikkben a változókori ösztrogéncsökkenés tüneteit és kezelési lehetőségeit gyűjtöttük össze.","shortLead":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat...","id":"20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a.jpg","index":0,"item":"616c11b2-9626-4b18-a361-83fd951314a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"Ilyen változáson mennek át a húgyutak és a női szervek a menopauza alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d3109879-9911-48ff-868f-dbce10c96dec","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Száz évvel ezelőtt, 1925. április 18-án nyitották meg az első Budapesti Nemzetközi Vásárt. A következő évben pedig a vásáriroda vezetője, Hollósy István könyvet publikált „Visszapillantás a Budapesti Nemzetközi Vásár két évtizedes múltjára” címmel. Ebből is látszik, hogy a BNV életkora bizonytalanabb, mint egy primadonnáé. Minden aktuális hatalom a maga dicsőségét demonstrálta a Budapesti Nemzetközi Vásárral, amely az üzletemberek számára üzleti, a milliós tömegek számára szórakozási és ámulási lehetőség volt. Itt tátotta rá a száját először a nép a rádióra, a televízióra, a csuklós buszra, a Coca-Colára, az autócsodákra – mikor mire.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt, 1925. április 18-án nyitották meg az első Budapesti Nemzetközi Vásárt. A következő évben pedig...","id":"20250418_Budapesti-Nemzetkozi-Vasar-100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3109879-9911-48ff-868f-dbce10c96dec.jpg","index":0,"item":"41c10186-dc63-4158-9a29-153c0bc274d4","keywords":null,"link":"/360/20250418_Budapesti-Nemzetkozi-Vasar-100","timestamp":"2025. április. 18. 17:20","title":"Az állami hiúság vására – A Budapesti Nemzetközi Vásár rezsimeken átívelő 100 (vagy több) éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d59472c-4a3d-4c8a-9533-58dd8d5b54a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóban forgó célpontok akár mások is lehetnek, mint akiket korábban azonosítottak. ","shortLead":"A szóban forgó célpontok akár mások is lehetnek, mint akiket korábban azonosítottak. ","id":"20250418_Pegasus-izraeli-kemszoftver-megfigyeles-WhatsApp-Panyi-Szabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d59472c-4a3d-4c8a-9533-58dd8d5b54a8.jpg","index":0,"item":"86682dae-5d26-4ae5-93b1-6d0279d2953a","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Pegasus-izraeli-kemszoftver-megfigyeles-WhatsApp-Panyi-Szabolcs","timestamp":"2025. április. 18. 22:01","title":"Nyolc magyar WhatsApp-felhasználó ellen is bevetették az izraeli Pegasus kémprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbff58b7-0c27-4b7d-b41a-eb2dee95ce00","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Amióta nem a szülők és az óvoda közös döntése, iskolába menjen vagy az óvodában maradjon egy hatéves, sokkal több gyerek kénytelen megismételni az első osztályt.","shortLead":"Amióta nem a szülők és az óvoda közös döntése, iskolába menjen vagy az óvodában maradjon egy hatéves, sokkal több...","id":"20250419_iskola-evismetlo-elsos-iskolaerett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbff58b7-0c27-4b7d-b41a-eb2dee95ce00.jpg","index":0,"item":"877f3a45-c67c-49fd-990f-f57e9c01643d","keywords":null,"link":"/elet/20250419_iskola-evismetlo-elsos-iskolaerett","timestamp":"2025. április. 19. 13:11","title":"Az első osztályosok között a legtöbb az évismétlő, 4,5 százalékuk kezdi újra az elsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról beszélt, 2021-ben az ellenzék vezetését mérték.","shortLead":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról...","id":"20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010.jpg","index":0,"item":"9c1fe85c-57c9-404b-81a2-6ad6602074ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. április. 19. 14:45","title":"Nézőpont: Orbán nem a közvélemény-kutatásokról beszélt, amikor azt mondta, 2021-ben az ellenzék vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók szerint a Kis Magellán-felhő – galaktikus léptékben értendő – napjai meg vannak számlálva, a Nagy Magellán-felhő gravitációja ugyanis teljesen szét fogja tépni.","shortLead":"Japán kutatók szerint a Kis Magellán-felhő – galaktikus léptékben értendő – napjai meg vannak számlálva, a Nagy...","id":"20250419_nagy-magellan-felho-kis-magellan-felho-galaxis-gravitacio-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b.jpg","index":0,"item":"34ca85f9-1220-4504-aaa4-00d0ad0ec350","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_nagy-magellan-felho-kis-magellan-felho-galaxis-gravitacio-tejutrendszer","timestamp":"2025. április. 19. 12:03","title":"Darabokra tépheti a gravitáció a Tejútrendszer szomszédját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]