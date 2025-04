Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"574bb39b-3874-4767-b511-a7c33f79c424","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók eddig kevésbé ismert negatív hatásait tárták fel az antibiotikumok használatának.","shortLead":"Amerikai kutatók eddig kevésbé ismert negatív hatásait tárták fel az antibiotikumok használatának.","id":"20250422_asztma-allergia-antibiotikum-hasznalata-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574bb39b-3874-4767-b511-a7c33f79c424.jpg","index":0,"item":"aa068fb7-46d9-46ea-b62c-fe1ec66eb6eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_asztma-allergia-antibiotikum-hasznalata-kutatas","timestamp":"2025. április. 22. 20:03","title":"Asztma és allergia is kialakulhat a gyerekeknél, ha 2 éves koruk előtt kapnak antibiotikumos kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés. Az adóoptimalizációs előnyökkel is rendelkező megoldással olyan személy is bekerülhet a kedvezményezetti körbe, aki nem tartozik a törvényes örökösök közé.","shortLead":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti...","id":"20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6.jpg","index":0,"item":"47db25c7-cafa-4808-b7a6-3cbce3ee72f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","timestamp":"2025. április. 23. 11:30","title":"Kiszámíthatatlan időkben is kiszámíthatóságot jelent a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük arra, hogy Ferenc pápa temetése és az utód megválasztása közötti időszakban milliók utaznának oda az egyébként is óriási tavaszi turistatömegen felül. ","shortLead":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük...","id":"20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5.jpg","index":0,"item":"f810b6ab-0c6b-4c2e-8596-7ca35296ceb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:55","title":"Hogyan birkózik meg Róma azzal, hogy hirtelen a fél világ oda szeretne utazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e9d00f-6684-473a-b0bd-214a6f4274ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben Ralph Fiennes vezetésével választanak új pápát, akinek nagy titka van.","shortLead":"A filmben Ralph Fiennes vezetésével választanak új pápát, akinek nagy titka van.","id":"20250423_Ferenc-papa-halala-utan-kilott-a-Konklave-cimu-papavalasztos-thriller-nezettsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e9d00f-6684-473a-b0bd-214a6f4274ef.jpg","index":0,"item":"5647b0ba-2aab-43e0-957c-9d7c68e159a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250423_Ferenc-papa-halala-utan-kilott-a-Konklave-cimu-papavalasztos-thriller-nezettsege","timestamp":"2025. április. 23. 08:30","title":"Ferenc pápa halála után kilőtt a Konklávé című pápaválasztós thriller nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó ügyvédje Magyarországon büntetőeljárást kezdeményezett az ügyben. ","shortLead":"Az úszó ügyvédje Magyarországon büntetőeljárást kezdeményezett az ügyben. ","id":"20250423_doppingvetseg-eltiltas-kenderesi-tamas-biologiai-utlevel-svajci-legfelsobb-birosaghoz-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2.jpg","index":0,"item":"e9860926-fe57-460a-8502-10b2474ed53f","keywords":null,"link":"/sport/20250423_doppingvetseg-eltiltas-kenderesi-tamas-biologiai-utlevel-svajci-legfelsobb-birosaghoz-buntetoeljaras","timestamp":"2025. április. 23. 09:40","title":"A doppingvétség miatt eltiltott Kenderesi Tamás a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatott be a Penge podcast legújabb adásában.","shortLead":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi...","id":"20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f.jpg","index":0,"item":"aef07cb0-7e23-4f65-995b-4725283888fa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 24. 11:07","title":"Ezzel a módszerrel jelentősen megnövelhetjük az önbizalmunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59af6d9c-97cd-4611-b560-4d4977cfc887","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sérültek többsége nő.","shortLead":"A sérültek többsége nő.","id":"20250423_Oroszorszag-Ukrajna-drontamadas-busz-utasok-Zelenszkij-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59af6d9c-97cd-4611-b560-4d4977cfc887.jpg","index":0,"item":"afc6fe93-1a93-4706-ac0d-6728df9c6f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_Oroszorszag-Ukrajna-drontamadas-busz-utasok-Zelenszkij-Putyin","timestamp":"2025. április. 23. 15:23","title":"Ukrán munkásokat szállító buszba csapódott egy orosz drón, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2403fc0-bb72-4297-9740-c879ec2235d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bíróságon ugyan még nem fogadnák el, mégis ígéretesnek tűnik ausztrál szakemberek kutatási eredménye, amely a szexuális együttlétet igazoló, eddig még feltáratlan nyomokat azonosított.","shortLead":"A bíróságon ugyan még nem fogadnák el, mégis ígéretesnek tűnik ausztrál szakemberek kutatási eredménye, amely...","id":"20250422_hvg-szexoma-dns-bizonyitek-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2403fc0-bb72-4297-9740-c879ec2235d5.jpg","index":0,"item":"d1a60f5a-244a-4b0e-b473-4b1772260e05","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-szexoma-dns-bizonyitek-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. április. 22. 16:00","title":"Mi az a szexoma és miről árulkodik, amikor igazán nagy baj történt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]