Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a879129d-ff7e-463c-9c61-308b37f39e59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét.","shortLead":"A hatóságok nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét.","id":"20250423_Robbanas-tuz-Moszkva-Oroszorszag-bevasarlokozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a879129d-ff7e-463c-9c61-308b37f39e59.jpg","index":0,"item":"93205064-0c34-404f-89cb-daccbd195c09","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_Robbanas-tuz-Moszkva-Oroszorszag-bevasarlokozpont","timestamp":"2025. április. 23. 16:26","title":"Felrobbant egy autó egy moszkvai bevásárlóközpont mélygarázsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","shortLead":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","id":"20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555.jpg","index":0,"item":"095754d0-4cc5-4d7a-bf5b-e3660b94c45a","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","timestamp":"2025. április. 22. 14:43","title":"Czeglédy Csabát jogerősen bűnösnek találták az Ördög ügyvédje-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","shortLead":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","id":"20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a.jpg","index":0,"item":"e65bc6f1-82bb-4655-a9c2-4683c9fcc665","keywords":null,"link":"/elet/20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","timestamp":"2025. április. 23. 21:33","title":"A dán király lánya a 18. születésnapi fotózásán is a mobilját szorongatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98c536e-83e5-4d46-a5c3-a9083a86e31e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A húsvéthétfőn elhunyt pápára emlékezünk, itthon pedig körbenézünk: mi lesz a MÁV-val és milyen közeljövő vár a Fideszre? Ajánló a HVG friss számából.","shortLead":"A húsvéthétfőn elhunyt pápára emlékezünk, itthon pedig körbenézünk: mi lesz a MÁV-val és milyen közeljövő vár...","id":"20250424_hvg-fulszoveg-Nagy-Gabor-A-varosnak-es-a-foldkereksegnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98c536e-83e5-4d46-a5c3-a9083a86e31e.jpg","index":0,"item":"a717ea27-a1ab-4097-8f63-a5bf969f9f82","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-fulszoveg-Nagy-Gabor-A-varosnak-es-a-foldkereksegnek","timestamp":"2025. április. 24. 08:00","title":"Nagy Gábor: A városnak és a földkerekségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó ügyvédje Magyarországon büntetőeljárást kezdeményezett az ügyben. ","shortLead":"Az úszó ügyvédje Magyarországon büntetőeljárást kezdeményezett az ügyben. ","id":"20250423_doppingvetseg-eltiltas-kenderesi-tamas-biologiai-utlevel-svajci-legfelsobb-birosaghoz-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2.jpg","index":0,"item":"e9860926-fe57-460a-8502-10b2474ed53f","keywords":null,"link":"/sport/20250423_doppingvetseg-eltiltas-kenderesi-tamas-biologiai-utlevel-svajci-legfelsobb-birosaghoz-buntetoeljaras","timestamp":"2025. április. 23. 09:40","title":"A doppingvétség miatt eltiltott Kenderesi Tamás a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36beabbe-be65-4e9e-ab0b-f8c38e773e73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament még 2021-ben helyezett tiltólistára kínai személyeket a Hszincsiangban tapasztalt emberi jogi sértések miatt.","shortLead":"Az Európai Parlament még 2021-ben helyezett tiltólistára kínai személyeket a Hszincsiangban tapasztalt emberi jogi...","id":"20250423_europai-parlament-kina-hszincsiang-ujgurok-emberi-jog-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36beabbe-be65-4e9e-ab0b-f8c38e773e73.jpg","index":0,"item":"f8de8ab6-ab67-4caa-b6bd-9b3eb2356401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_europai-parlament-kina-hszincsiang-ujgurok-emberi-jog-szankcio","timestamp":"2025. április. 23. 21:01","title":"Visszavonhatja az EP az ujgurok elnyomása miatt Kínára kivetett szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","shortLead":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","id":"20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017.jpg","index":0,"item":"a8b65908-be72-4662-bb32-1491e25e278c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","timestamp":"2025. április. 22. 16:10","title":"Nem engedte ki a megállóból a buszt, majd büntetőfékezéssel idegesítette a rádudáló sofőrt egy Porsche vezetője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","shortLead":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","id":"20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6.jpg","index":0,"item":"2868399c-3d77-4cb4-bcde-b969c61366af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","timestamp":"2025. április. 23. 08:39","title":"Elkapták a férfit, aki nyolc autót tört fel egymás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]