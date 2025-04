Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény gazdasági okokra hivatkozva szünteti meg tizennyolc bölcsész képzését.","shortLead":"Az intézmény gazdasági okokra hivatkozva szünteti meg tizennyolc bölcsész képzését.","id":"20250428_szobeli-felmondas-bolcseszoktatok-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a.jpg","index":0,"item":"89a8650f-189c-4359-902d-628510dff4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_szobeli-felmondas-bolcseszoktatok-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","timestamp":"2025. április. 28. 14:16","title":"Szóban már felmondtak több bölcsészoktatónak a Károli Gáspár Református Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19490537-3146-4662-8b5e-827f31933071","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Leállt az élet tegnap Madridtól Lisszabonig a nagy áramkimaradásban. Így teltek az áram nélküli órák a metróban, a reptéren, a sötétbe borult utcákon.","shortLead":"Leállt az élet tegnap Madridtól Lisszabonig a nagy áramkimaradásban. Így teltek az áram nélküli órák a metróban...","id":"20250429_Aramkimaradas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19490537-3146-4662-8b5e-827f31933071.jpg","index":0,"item":"29bc1e19-ecba-4182-a63f-03ef06bda6d7","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Aramkimaradas-galeria","timestamp":"2025. április. 29. 11:32","title":"Sötétség délben: apokaliptikus fotók a hatalmas spanyol és portugál áramszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","shortLead":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","id":"20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"00105c0c-830f-4a9d-8b51-82c8d1cfc874","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 08:13","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3f41c-bc90-43bd-9752-0a86718c79d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gelencsér Ferenc egy képet is közzétett a portára leadott arcképeiről, amelyeket szerinte a Facebookról szedtek le.","shortLead":"Gelencsér Ferenc egy képet is közzétett a portára leadott arcképeiről, amelyeket szerinte a Facebookról szedtek le.","id":"20250429_momentum-parlament-porta-kitiltott-kepviselok-arckep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d3f41c-bc90-43bd-9752-0a86718c79d0.jpg","index":0,"item":"6236cf94-da65-4efb-9e38-9db7bacc7dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_momentum-parlament-porta-kitiltott-kepviselok-arckep","timestamp":"2025. április. 29. 16:32","title":"Momentum: Leadták a portán kinyomtatva a parlamentből kitiltott képviselők arcképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","shortLead":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","id":"20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1.jpg","index":0,"item":"cf347aa4-67e3-466c-8f6c-79ad490606e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","timestamp":"2025. április. 29. 08:32","title":"Etikai kódexet dolgoztatna ki és kirúgatná a tiszás Kollár Kingát a budapesti Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A légitársaság megtéríti az utasoknak a szállás árát.","shortLead":"A légitársaság megtéríti az utasoknak a szállás árát.","id":"20250428_iberiai-felsziget-aramszunet-portugalia-lisszabon-jarattorles-wizz-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"568ae9c7-38ab-4f78-96c6-fc607fc7ecc7","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_iberiai-felsziget-aramszunet-portugalia-lisszabon-jarattorles-wizz-air","timestamp":"2025. április. 28. 18:58","title":"Törölte a Lisszabonból Budapestre tartó járatát a Wizz Air az Ibériai-félszigetet sújtó áramszünet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bf7461-f310-47c7-8265-3a682878e27b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit művész azt állítja, kikeverte azt a színt, amelyet öt emberen kívül eddig még senki sem láthatott, és nem is láthat. Megkéri a festék árát (kivéve, ha művész a vásárló), és bár gyanítható némi turpisság, ezúttal egy olyan fura esetről van szó, amelynél nem egyszerű a leleplezés.","shortLead":"Egy brit művész azt állítja, kikeverte azt a színt, amelyet öt emberen kívül eddig még senki sem láthatott, és nem is...","id":"20250428_brit-muvesz-stuart-semple-olo-szin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bf7461-f310-47c7-8265-3a682878e27b.jpg","index":0,"item":"3dab46bf-5798-4321-aad6-bb4c05c266bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_brit-muvesz-stuart-semple-olo-szin","timestamp":"2025. április. 28. 09:03","title":"Átverés is lehet: valakinek állítólag sikerült reprodukálnia az emberi szem számára nem látható színt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c50e34-99cd-4eed-9937-141cebb6ef74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Citroën C5 Aircross, mely hibrid és tisztán elektromos változatban készül.","shortLead":"Megérkezett az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Citroën C5 Aircross, mely hibrid és tisztán elektromos...","id":"20250429_kozel-700-kilometeres-hatotavu-a-vadonatuj-citroen-c5-aircross-elektromos-verzioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54c50e34-99cd-4eed-9937-141cebb6ef74.jpg","index":0,"item":"eafef95e-82a4-4048-8eee-50895d0e3d2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_kozel-700-kilometeres-hatotavu-a-vadonatuj-citroen-c5-aircross-elektromos-verzioja","timestamp":"2025. április. 29. 07:10","title":"Közel 700 kilométeres hatótávú a vadonatúj Citroën C5 Aircross elektromos verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]