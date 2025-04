Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"Fülöp István - Arató László","category":"360","description":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban hirdetnek. Ha az Európai Bizottság is elfogadja a Magyar Hang érvelését, az érintett cégeknek akár közel 450 milliárd forintot is vissza kell fizetniük, ami a fideszes médiabirodalom megroppanását is eredményezheti.","shortLead":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban...","id":"20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"4c9da1b5-f039-4680-81e3-e8261655ca11","keywords":null,"link":"/360/20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","timestamp":"2025. április. 29. 06:30","title":"Így tapsolt el a kormány 335 milliárd forintot a baráti médiumokon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC nem uniós intézmény, mégis EU-s jogot sérthet a magyar döntés.","shortLead":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC...","id":"20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440.jpg","index":0,"item":"7b1a2581-c5db-4bd8-ad2c-2ae90b756a1d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 15:17","title":"Uniós jogot sérthet, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két hétig tartott.","shortLead":"Két hétig tartott.","id":"20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671.jpg","index":0,"item":"5d2f18ee-23e1-42dd-9b62-b342fe697271","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","timestamp":"2025. április. 29. 05:52","title":"Befejezték blokádjukat az egyetemisták a szerb közmédia épületénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3ceb6c-5bbd-479d-b267-9606f89f0691","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legutóbb 12 éve történt ilyen.","shortLead":"Legutóbb 12 éve történt ilyen.","id":"20250428_tigriskolykok-szulettek-a-budapesti-allatkertben-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab3ceb6c-5bbd-479d-b267-9606f89f0691.jpg","index":0,"item":"965ea2b4-f02f-4ead-be28-4df99fa556d8","keywords":null,"link":"/elet/20250428_tigriskolykok-szulettek-a-budapesti-allatkertben-video","timestamp":"2025. április. 28. 13:23","title":"Szibériaitigris-kölykök születtek a budapesti állatkertben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű a kiadások növekedése.","shortLead":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű...","id":"20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878.jpg","index":0,"item":"27a51024-7754-4427-9805-449d9aac60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","timestamp":"2025. április. 28. 14:43","title":"2,72 ezer milliárd dollár: újabb rekordot döntöttek tavaly a globális katonai kiadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c2d1df-7a94-48c3-a880-76f6d0dc9304","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj BMW M2 Racing versenyautó a közúti M2-től eltérően 6 helyett csak 4 hengerrel bír.","shortLead":"A vadonatúj BMW M2 Racing versenyautó a közúti M2-től eltérően 6 helyett csak 4 hengerrel bír.","id":"20250428_2-hengert-kisporoltak-bmw-m2-racing-beleposzintu-elmenyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8c2d1df-7a94-48c3-a880-76f6d0dc9304.jpg","index":0,"item":"ceec3303-db3b-4b58-bcf3-922512561d31","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_2-hengert-kisporoltak-bmw-m2-racing-beleposzintu-elmenyauto","timestamp":"2025. április. 28. 08:41","title":"2 hengert kispóroltak a BMW belépőszintű élményautójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos készülékeken. Szülőként érdemes lehet megismerni, hogyan felügyelheti a gyermeke készülékét.","shortLead":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos...","id":"20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"216b4f3c-0410-43d6-915d-095d57b42cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 28. 08:03","title":"Szülők, figyelem: fontos funkció élesedik a 18 év alattiak telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9f7c9d-78c5-45e0-8ee0-35c33bf0c12f","c_author":"Lőrinc László ","category":"360","description":"Bethlen István parlamenti ellenzéke egy kétharmadot összetrükköző erővel szemben próbált szövetkezni. Miután sokukat kitiltották a Nemzetgyűlésből, bojkottal kezdtek el harcolni. ","shortLead":"Bethlen István parlamenti ellenzéke egy kétharmadot összetrükköző erővel szemben próbált szövetkezni. Miután sokukat...","id":"20250428_hvg-horthy-korszak-parlament-kormany-ellenzek-Fugefalevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9f7c9d-78c5-45e0-8ee0-35c33bf0c12f.jpg","index":0,"item":"382d2ad5-f1a4-4b9c-9f77-c829eb5e989c","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-horthy-korszak-parlament-kormany-ellenzek-Fugefalevel","timestamp":"2025. április. 28. 15:15","title":"Momentumosok kitiltása: 100 éve is pont itt tartott a magyar parlamentarizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]