[{"available":true,"c_guid":"5527a227-6430-4ed4-bd10-e20485b4b44c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA nyugati világrendet felforgató külpolitikájának haszonélvezője India lehet. Közben az EU is magasabb szintre emelné a kapcsolatait Újdelhivel, és versenyfutás indult a szabad kereskedelemért Indiával.","shortLead":"Az USA nyugati világrendet felforgató külpolitikájának haszonélvezője India lehet. Közben az EU is magasabb szintre...","id":"20250501_hvg-india-usa-eu-helyezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5527a227-6430-4ed4-bd10-e20485b4b44c.jpg","index":0,"item":"f66a5eca-418d-4d56-9629-2489b5306eed","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-india-usa-eu-helyezkedes","timestamp":"2025. május. 01. 13:00","title":"India lehet a nagy nyertese Trump kavarásainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Ukrajnában kitermelt ásványi kincsek egy befektetési alapot gazdagítanak majd, amely az ország újjáépítését finanszírozza. Az amerikaiak közölték, az újjáépítésben nem vehet részt olyan ország, amelyik az orosz hadigépezetet anyagilag vagy eszközökkel támogatta. ","shortLead":"Az Ukrajnában kitermelt ásványi kincsek egy befektetési alapot gazdagítanak majd, amely az ország újjáépítését...","id":"20250501_Amerika-es-Ukrajna-alairta-az-asvanykincsekrol-szolo-megallapodast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"5cf607e8-9212-4d79-a695-fb1649daf271","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Amerika-es-Ukrajna-alairta-az-asvanykincsekrol-szolo-megallapodast-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 07:19","title":"Amerika és Ukrajna aláírta az ásványkincsekről szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f5a2f-38f2-4cdd-9787-bedb52bc7000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Riz Gábor a választókerületi elnökségi posztjáról távozik, a Fidesz Borsodban mással vág neki a választásnak 2026-ban. ","shortLead":"Riz Gábor a választókerületi elnökségi posztjáról távozik, a Fidesz Borsodban mással vág neki a választásnak 2026-ban. ","id":"20250502_Benyujtotta-lemondasat-az-egyik-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/284f5a2f-38f2-4cdd-9787-bedb52bc7000.jpg","index":0,"item":"d2f672e2-772d-4fac-baa2-62c84a8459d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Benyujtotta-lemondasat-az-egyik-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 02. 13:22","title":"Benyújtotta lemondását az egyik fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba4df7a-3145-46c6-b81f-46cb4e6e708a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aranyozott falak, nagy aranykeretes tükrök, arany csillárok – csak néhány részlet az orosz elnök hivatali lakásából, amire azért van szükségfe, mert annyit dolgozik, hogy gyakran a Kremlben kell éjszakáznia.","shortLead":"Aranyozott falak, nagy aranykeretes tükrök, arany csillárok – csak néhány részlet az orosz elnök hivatali lakásából...","id":"20250502_Vlagyimir-Putyin-eloszor-mutatta-meg-titkos-rezidenciajat-a-Kremlben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba4df7a-3145-46c6-b81f-46cb4e6e708a.jpg","index":0,"item":"0dd1f3a9-67b2-49af-88a0-f03d274c960c","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Vlagyimir-Putyin-eloszor-mutatta-meg-titkos-rezidenciajat-a-Kremlben","timestamp":"2025. május. 02. 11:46","title":"Putyin megmutatta magánrezidenciáját a Kremlben – cári pompa zongorával és kandallóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben terrorizmussal vádolják, amelyért akár 9 év börtönt is kaphat.","shortLead":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben...","id":"20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"8f1180e6-5795-40e3-863a-8d6234e062da","keywords":null,"link":"/elet/20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. április. 30. 20:57","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy svéd újságíró Törökországban Erdogan megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","shortLead":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","id":"20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"5c491af0-888f-47a5-b835-2c68d48e713a","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 02. 20:21","title":"Magyar Péter: Kedves fideszes elvtársak, megint hazudtatok, megint lebuktatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d7de9b-4ef0-4ecc-9465-2497a56192c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mike Waltz volt az, aki véletlenül bevont egy újságírót is egy titkos kormányzati csevegésbe.","shortLead":"Mike Waltz volt az, aki véletlenül bevont egy újságírót is egy titkos kormányzati csevegésbe.","id":"20250501_Lemond-tisztsegerol-Mike-Waltz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d7de9b-4ef0-4ecc-9465-2497a56192c3.jpg","index":0,"item":"16d3eb59-8875-4c22-bb46-809d6e8f4051","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_Lemond-tisztsegerol-Mike-Waltz","timestamp":"2025. május. 01. 17:28","title":"Távozik Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, aki felvett a titkos csetre egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Egy ponton – azt gondolom – vissza akar térni autóihoz és családjához” – mondja Trump, aki szerint az amerikaiak túlnyomó többsége tiszteli és elismeri Elon Muskot.","shortLead":"„Egy ponton – azt gondolom – vissza akar térni autóihoz és családjához” – mondja Trump, aki szerint az amerikaiak...","id":"20250501_Trump-Musk-szabadon-donthet-arrol-meddig-vegzi-a-feher-hazi-munkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824.jpg","index":0,"item":"9a226425-31f8-4035-8b2f-42ddffe70a21","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_Trump-Musk-szabadon-donthet-arrol-meddig-vegzi-a-feher-hazi-munkajat","timestamp":"2025. május. 01. 08:44","title":"Trump: Musk szabadon dönthet arról, meddig végzi a fehér házi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]