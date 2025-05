Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenhetedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"ce8841f7-0c81-4b38-84d9-339142ab564f","keywords":null,"link":"/elet/20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","timestamp":"2025. május. 05. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Káposztaföld – Szexi a matek 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f34b32-94e3-4823-b309-882337f8d8bf","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"A drogok elleni háború jegyében személyesen tartott terepszemlét Orbán Viktor kormányfő Tarnazsadányban nemrégiben. De miért éppen ebbe a Heves megyei faluba vezetett az útja? Elmentünk, hogy választ kapjunk erre, s kiderült: a miniszterelnök kábítószerügyi buzgalma itt legalább öt évet késett, azóta pedig nem a kormány, hanem tragikus módon egy haláleset javított a helyzeten. A rendőrség hetek óta hallgat, nem igazolja adatokkal a kábítószerügyi kormánybiztos állításait.","shortLead":"A drogok elleni háború jegyében személyesen tartott terepszemlét Orbán Viktor kormányfő Tarnazsadányban nemrégiben. De...","id":"20250504_Tarnazsadany-riport-droghelyzet-Orban-Viktor-terepszemle-drogtorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f34b32-94e3-4823-b309-882337f8d8bf.jpg","index":0,"item":"25255d91-611f-4595-8c58-1ae893579db7","keywords":null,"link":"/360/20250504_Tarnazsadany-riport-droghelyzet-Orban-Viktor-terepszemle-drogtorveny","timestamp":"2025. május. 04. 13:30","title":"„Nézzen körbe, lát itt drogosokat? Hány zombival találkozott amióta itt van?” – riport Tarnazsadányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01b8604-dd9e-4cb9-912f-2d3c16c50f02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Portugál kutatók félszáz tanulmányt fésültek át, és a kutatási eredményekből arra a következtetésre jutottak, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás együtt jár a halálozási kockázat csökkenésével, megvédheti a szervezetet az életkorral összefüggő betegségektől, és kimutatható mértékben növeli a várható élettartamot.","shortLead":"Portugál kutatók félszáz tanulmányt fésültek át, és a kutatási eredményekből arra a következtetésre jutottak...","id":"20250505_kavefogyasztas-hosszu-tavu-egeszsegugyi-hatasai-metaanalizis-varhato-elettartam-novekedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01b8604-dd9e-4cb9-912f-2d3c16c50f02.jpg","index":0,"item":"34523be9-a83a-4d6d-926e-ee19b45cc8e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_kavefogyasztas-hosszu-tavu-egeszsegugyi-hatasai-metaanalizis-varhato-elettartam-novekedese","timestamp":"2025. május. 05. 08:03","title":"Most akkor végül is hány évvel él tovább, aki megiszik napi két-három kávét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995cfa68-e1d3-47db-950a-f3d7b2752644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikusok között volt, aki saját érettségi tablóképét és személyes visszaemlékezéseit megosztva kívánt sok sikert a diákoknak.","shortLead":"A politikusok között volt, aki saját érettségi tablóképét és személyes visszaemlékezéseit megosztva kívánt sok sikert...","id":"20250505_erettsegi-orban-viktor-magyar-peter-politikusok-uzenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/995cfa68-e1d3-47db-950a-f3d7b2752644.jpg","index":0,"item":"28779749-8f6f-41b4-ad4e-632257cc4ec2","keywords":null,"link":"/elet/20250505_erettsegi-orban-viktor-magyar-peter-politikusok-uzenete","timestamp":"2025. május. 05. 09:27","title":"„Ha nekem sikerült, mindenkinek menni fog” – Orbán Viktor, Dobrev Klára és Magyar Péter is üzent az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait, a góliátbogarakat. Pedig az emberek csokiszeretete miatt kerül egyre közelebb a kihaláshoz e ganajtúrófélék néhány faja.","shortLead":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait...","id":"20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85.jpg","index":0,"item":"59097178-07da-410c-a59e-649e44917f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","timestamp":"2025. május. 04. 20:03","title":"Kihalóban egy különös bogár, csak mert az emberek annyira szeretik a csokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","shortLead":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","id":"20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914.jpg","index":0,"item":"a06a4c52-2b86-4691-98ed-3db06fae4755","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","timestamp":"2025. május. 03. 20:36","title":"Annyira kevés már a légiirányító, hogy napi több tucat járatot törölnek a Newark reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3870e690-859b-40e7-be1d-87ddb1fc3575","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lengyel Volonaut oldalra nyúló propellerek nélkül készítette el az Airbike nevű fejlesztését, amivel így szűk helyeken is jól lehetne manőverezni.","shortLead":"A lengyel Volonaut oldalra nyúló propellerek nélkül készítette el az Airbike nevű fejlesztését, amivel így szűk...","id":"20250505_repulo-motor-kozlekedes-sci-fi-volonaut-airbike","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3870e690-859b-40e7-be1d-87ddb1fc3575.jpg","index":0,"item":"bd648b92-3f7b-48ff-9320-dedac6e1ad33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_repulo-motor-kozlekedes-sci-fi-volonaut-airbike","timestamp":"2025. május. 05. 11:03","title":"Lengyel cég csinálta meg minden sci-fi film ikonikus járművét: a repülő motort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b5c887-81c4-4604-84ee-ddb29fc1d787","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lady Gagára jóval többen voltak kíváncsiak, mint Madonnára.","shortLead":"Lady Gagára jóval többen voltak kíváncsiak, mint Madonnára.","id":"20250504_lady-gaga-koncert-rio-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22b5c887-81c4-4604-84ee-ddb29fc1d787.jpg","index":0,"item":"cb27b1fd-7aef-41e5-b4fc-c9419c48399f","keywords":null,"link":"/kultura/20250504_lady-gaga-koncert-rio-video","timestamp":"2025. május. 04. 09:41","title":"Több mint kétmillióan voltak Lady Gaga ingyenes koncertjén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]