Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","shortLead":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","id":"20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886.jpg","index":0,"item":"d542abd8-e00b-4df0-ba2d-13964ee6a554","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:21","title":"700 kilométeres hatótávú vadonatúj Hyundai villanyautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf3c93-0995-4a97-a4d7-e2f4db0c29bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házelnök levele szerint a kitiltott képviselők a bizottsági üléseken részt vehetnek helyettesítéssel.","shortLead":"A házelnök levele szerint a kitiltott képviselők a bizottsági üléseken részt vehetnek helyettesítéssel.","id":"20250509_orszaggyules-kover-laszlo-hazelnok-gelencser-ferenc-kitiltas-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27cf3c93-0995-4a97-a4d7-e2f4db0c29bd.jpg","index":0,"item":"e6caa8dd-638c-44c4-8f79-f696da50a5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_orszaggyules-kover-laszlo-hazelnok-gelencser-ferenc-kitiltas-bizottsag","timestamp":"2025. május. 09. 17:17","title":"Kövér László levelet küldött a parlamentből kitiltott Gelencsér Ferencnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenés szórakoztató show-ba olyan zenészeket hívna meg, akiket „a hőskorban ismert meg az ország”.","shortLead":"A zenés szórakoztató show-ba olyan zenészeket hívna meg, akiket „a hőskorban ismert meg az ország”.","id":"20250508_Ujrainditana-a-Daridot-Galambos-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802.jpg","index":0,"item":"55b521bc-29a2-47c0-bf21-fa29291269ac","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Ujrainditana-a-Daridot-Galambos-Lajos","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":" Újraindítaná a Dáridót Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","shortLead":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","id":"20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee.jpg","index":0,"item":"615a59a0-4119-4224-b108-58a19134066c","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","timestamp":"2025. május. 09. 17:42","title":"Ismét tűzpárbaj volt az indiai-pakisztáni határnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77695354-335b-43d6-9349-fb089b30c248","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezen magyarázható kirohanásba kezdett egy kínai gyárban az egyik, épp tesztelés alatt álló robot. Csodával határos módon senki nem sérült meg, de az eset bizonyára nem fogja javítani a humanoid robotok megítélését.","shortLead":"Nehezen magyarázható kirohanásba kezdett egy kínai gyárban az egyik, épp tesztelés alatt álló robot. Csodával határos...","id":"20250507_humanoid-robot-kinai-gyar-elszabadulas-teszt-rangatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77695354-335b-43d6-9349-fb089b30c248.jpg","index":0,"item":"8b643a08-2f0b-47a2-921a-0c75242dd1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_humanoid-robot-kinai-gyar-elszabadulas-teszt-rangatozas","timestamp":"2025. május. 07. 19:03","title":"Emberekre támadt egy humanoid robot tesztelés közben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ghibli többségi tulajdonosa a koronavírus-járvány körüli állami beszerzéseknél is felbukkant.","shortLead":"A Ghibli többségi tulajdonosa a koronavírus-járvány körüli állami beszerzéseknél is felbukkant.","id":"20250508_kinai-hatteru-ceg-magyar-honvedseg-vasuti-szallitasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28.jpg","index":0,"item":"88eb67e9-c1f2-424a-984b-16342b22e1f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_kinai-hatteru-ceg-magyar-honvedseg-vasuti-szallitasok","timestamp":"2025. május. 08. 18:19","title":"Kínai hátterű cég bonyolítja a magyar honvédség vasúti szállításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak a 2026-os választáson. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, ez egyszerre vezethet rendszerváltáshoz és a Momentum túléléséhez is. Szerinte azt kell eldönteni, hogy a probléma vagy a megoldás része akarnak lenni. A volt elnök beszélt arról is, mit tehetnének most más ellenzéki pártok, és mit tesz ő, ha a terve kudarcba fullad.","shortLead":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak...","id":"20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"a87d330c-a472-4a0c-af34-5bb9398ecb9a","keywords":null,"link":"/360/20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","timestamp":"2025. május. 07. 18:18","title":"Fekete-Győr András: „Harcostársaimat ne küldjék vágóhídra, a Momentum tud sikeres lenni a parlamenten kívül is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e867daf-7ee7-4dfc-83aa-ff9c34f2a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál június 30-ig online elérhetővé tesz hét kiemelkedő LMBTQ-tematikájú dokumentumfilmet, a kölcsönzési díjból befolyt nettó bevételt pedig a Budapest Pride-ot is szervező Szivárvány Misszió Alapítványnak ajánlja fel.","shortLead":"A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál június 30-ig online elérhetővé tesz hét kiemelkedő...","id":"20250508_Online-hozzaferheto-filmekkel-all-ki-a-Pride-mellett-a-Verzio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e867daf-7ee7-4dfc-83aa-ff9c34f2a6b1.jpg","index":0,"item":"8230b3ce-45fd-4196-bafb-6ad0c4939565","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Online-hozzaferheto-filmekkel-all-ki-a-Pride-mellett-a-Verzio","timestamp":"2025. május. 08. 13:49","title":"Online hozzáférhető filmekkel áll ki a Pride mellett a Verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]