[{"available":true,"c_guid":"e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az embert. ","shortLead":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják...","id":"20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6.jpg","index":0,"item":"520c54b2-3dc5-4fde-99f9-4c67719bbe66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","timestamp":"2025. május. 08. 13:03","title":"Ön is kapott ilyen üzenetet? Azonnal törölje, mert veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány nekiállt erőszakkal letörni az inflációt.","shortLead":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány...","id":"20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"1f4c9967-a50d-4315-a896-a6a034bb70f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","timestamp":"2025. május. 09. 10:54","title":"Élelmiszerek, a telefondíjak és a gáz is ott van a legjobban dráguló áruk listáján, mióta a kormány fenyegeti az áremelő cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc383c3-cb5f-40b6-a70f-aab8949f73c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Balatoni Katalin eddig a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt.","shortLead":"Balatoni Katalin eddig a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt.","id":"20250508_balatoni-katalin-miniszterelnoki-biztos-pedagogiai-innovacio-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffc383c3-cb5f-40b6-a70f-aab8949f73c7.jpg","index":0,"item":"de0eaea2-4085-4744-8cf5-12ba7b774ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_balatoni-katalin-miniszterelnoki-biztos-pedagogiai-innovacio-oktatas","timestamp":"2025. május. 08. 07:42","title":"Miniszterelnöki biztosa lesz a pedagógiai innovációnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c1cc2-5ee6-485a-b781-aeb6b74dd6d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén márciusban rekordközeli összeget, 137 milliárd forintot helyeztek ki a pénzintézetek.","shortLead":"Idén márciusban rekordközeli összeget, 137 milliárd forintot helyeztek ki a pénzintézetek.","id":"20250508_Ontik-a-bankok-a-lakashitelt-a-lakossagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/423c1cc2-5ee6-485a-b781-aeb6b74dd6d7.jpg","index":0,"item":"efbca854-7907-42a5-8208-97eebe86e2e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250508_Ontik-a-bankok-a-lakashitelt-a-lakossagra","timestamp":"2025. május. 08. 11:57","title":"Öntik a bankok a lakáshitelt a lakosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerintük számos országban a szabad sajtóhoz való hozzáférést veszélyezteti, hogy a Trump-kormányzat megvonta a támogatást a rádiótól.","shortLead":"Szerintük számos országban a szabad sajtóhoz való hozzáférést veszélyezteti, hogy a Trump-kormányzat megvonta...","id":"20250508_A-sved-kormany-huszmillio-koronaval-tamogatja-a-Szabad-Europa-fennmaradasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73.jpg","index":0,"item":"71d8fe09-533d-462e-b1fe-a5a0cb568ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_A-sved-kormany-huszmillio-koronaval-tamogatja-a-Szabad-Europa-fennmaradasat","timestamp":"2025. május. 08. 21:38","title":"A svéd kormány húszmillió koronával támogatja a Szabad Európa fennmaradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan fánkokat, burritókat, se hamburgereket, amelyeket más országokban gond nélkül megkóstolhatunk. Ön melyiket látná a legszívesebben Magyarországon?","shortLead":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan...","id":"20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555.jpg","index":0,"item":"968a37d8-27b4-4845-a742-228fc5f28b83","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 08. 05:25","title":"Globális fánkozóban, csirkézőben és tacózóban sem ehetünk itthon, de Obama kedvenc gyorsétterme már közeledik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet, hogy nem kettő, hanem három tagja van.","shortLead":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet...","id":"20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489.jpg","index":0,"item":"c2245d5d-3a55-4d63-88e1-006bdb87a2f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","timestamp":"2025. május. 09. 19:03","title":"Semmi máshoz nem hasonlító, eddig sosem látott bolygó jöhetett létre a Földtől nem is olyan messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22a7f89-3a77-4ab9-96c8-224e78edf504","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Duna-híd szerkezetét eszi a rozsda, a korrodálódott fém- és vasbeton elemeke kézzel lehet bontani.","shortLead":"A budapesti Duna-híd szerkezetét eszi a rozsda, a korrodálódott fém- és vasbeton elemeke kézzel lehet bontani.","id":"20250508_petofi-hid-korrozio-rozsda-felujitas-fovarosi-onkormanyzat-kiss-ambrus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c22a7f89-3a77-4ab9-96c8-224e78edf504.jpg","index":0,"item":"42834a12-16f9-44d7-9fb3-ff7a5ea03c99","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_petofi-hid-korrozio-rozsda-felujitas-fovarosi-onkormanyzat-kiss-ambrus","timestamp":"2025. május. 08. 06:30","title":"Nincs pénz a Petőfi híd felújítására, de még a tervpályázat kiírására sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]