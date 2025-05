Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","shortLead":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","id":"20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"2173e39b-30a5-4097-8019-72cd39301f33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","timestamp":"2025. május. 11. 14:03","title":"Videós reklámok özöne ömlik hamarosan a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d63826-52c9-47d0-96e9-9d992d3a52d7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mostantól akár már 13 millió forint alatt is kaphatunk új Volkswagen ID.3-at.","shortLead":"Mostantól akár már 13 millió forint alatt is kaphatunk új Volkswagen ID.3-at.","id":"20250513_alacsonyabb-magyar-arakat-kapott-a-vw-id3-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d63826-52c9-47d0-96e9-9d992d3a52d7.jpg","index":0,"item":"bd83e88a-8b1d-49cb-b00e-3417d8a72ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_alacsonyabb-magyar-arakat-kapott-a-vw-id3-villanyauto","timestamp":"2025. május. 13. 07:59","title":"Alacsonyabb magyar árakat kapott a VW ID.3 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","shortLead":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","id":"20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"ed6081a4-6ba1-4228-beb0-8b5872f01538","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 12. 11:18","title":"Dél-afrikai fehéreknek ad menedékjogot Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8267bd29-b5da-4de3-b3fc-cb92d2134e01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"Bizonyíthatóan a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében lett rühes egy fogvatartott, ami nem csak betegséggel járó kellemetlenség miatt baj, hanem azért is, mert ezért csúszik sokat a tárgyalása – állította lapunknak az érintett fiatal férfi ügyvédje. A büntetés-végrehajtásnál annyit elismertek, előfordul, hogy fogvatartottaknál bizonyos bőrbetegséget, például rühességet diagnosztizálnak, de állítják, nem jellemzőek az ilyen esetek. A jogvédő szerint azonban nagyon is gyakoriak, mert katasztrofális a higiénia és a betegségek kezelése a túlzsúfolt cellákban.","shortLead":"Bizonyíthatóan a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében lett rühes egy fogvatartott, ami nem csak...","id":"20250513_tokoli-fiatalkoruak-bortone-ruhos-rab-honapok-buntetoperer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8267bd29-b5da-4de3-b3fc-cb92d2134e01.jpg","index":0,"item":"ee8082e6-6030-4406-bfc0-16a98b04449e","keywords":null,"link":"/360/20250513_tokoli-fiatalkoruak-bortone-ruhos-rab-honapok-buntetoperer-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 06:30","title":"Rühös lett egy rab a tököli börtönben, hónapokat várhat a büntetőperére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd14b973-45bc-4b8a-85af-59865c4f7ffc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drágábban nyithat az iPhone 17-széria az előzőeknél, mutat rá egy új jelentés. A magyarázat nem más, mint az amerikai vámháború.","shortLead":"Drágábban nyithat az iPhone 17-széria az előzőeknél, mutat rá egy új jelentés. A magyarázat nem más, mint az amerikai...","id":"20250512_apple-iphone-aremeles-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd14b973-45bc-4b8a-85af-59865c4f7ffc.jpg","index":0,"item":"84597eed-2c62-4113-834e-58fae5608a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_apple-iphone-aremeles-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 17:03","title":"Úgy tűnik, elkerülhetetlen: Trump vámháborúja miatt drágulhatnak az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658a9d59-dcbf-46c2-80e6-c633d20e34c7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ellie, a kis farm róka hamarosan részt vesz majd a látványetetéses bemutatókban is.","shortLead":"Ellie, a kis farm róka hamarosan részt vesz majd a látványetetéses bemutatókban is.","id":"20250512_farm-roka-kolyok-budakeszi-vadaspark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/658a9d59-dcbf-46c2-80e6-c633d20e34c7.jpg","index":0,"item":"0a4be1ac-5075-4688-8846-c7edc8defe4a","keywords":null,"link":"/elet/20250512_farm-roka-kolyok-budakeszi-vadaspark","timestamp":"2025. május. 12. 18:10","title":"Nem akármilyen rókakölyök érkezett a Budakeszi Vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","shortLead":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","id":"20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265.jpg","index":0,"item":"faefb08e-6131-4164-a540-a00e90fa8509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","timestamp":"2025. május. 12. 12:45","title":"Kiegyenesítette a kanyart egy figyelmetlen autós az M86-oson, a szalagkorlát fogta meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták, de az amerikai űrhivatal azóta is keresi az alternatív megoldásokat. Egyelőre azonban az az egyetlen pozitívum, hogy nem szerelték szét a szerkezetet.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták...","id":"20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee.jpg","index":0,"item":"1c4a3698-4206-424c-98dd-fd9facbb148b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 12. 15:03","title":"38 000 000 000 forintba került eddig a NASA holdjárója, de lehet, hogy sosem hagyja el a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]