[{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kedden megnyílt fesztivál szervezői frissítették a dress code-ot.","shortLead":"A kedden megnyílt fesztivál szervezői frissítették a dress code-ot.","id":"20250514_Cannes-ban-megtiltottak-a-meztelenkedest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"51335eea-1632-49b3-bcc8-8fd6799025cf","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Cannes-ban-megtiltottak-a-meztelenkedest","timestamp":"2025. május. 14. 12:36","title":"Cannes-ban megtiltották a meztelenkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fda14db-4824-4ad2-83c7-9699de88cdc7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben szükségtelenné válhat a bőrátültetés az égési sérülést szenvedett betegeknél, egy új fejlesztés ugyanis képes lehet közvetlenül a sebre nyomtatni majd az emberi bőrt.","shortLead":"A jövőben szükségtelenné válhat a bőrátültetés az égési sérülést szenvedett betegeknél, egy új fejlesztés ugyanis képes...","id":"20250515_robot-sebeszet-3d-nyomtatas-emberi-bor-atultetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fda14db-4824-4ad2-83c7-9699de88cdc7.jpg","index":0,"item":"1ba39a09-b7be-4417-94e8-5473e45ada12","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_robot-sebeszet-3d-nyomtatas-emberi-bor-atultetes","timestamp":"2025. május. 15. 14:07","title":"Robot nyomtatja az emberi bőrt egy ausztrál kórházban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb5ba5-0509-4f05-ab7e-29abf372fb1a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az együtteshez állandó tagként Nedvig Balambér csatlakozik.","shortLead":"Az együtteshez állandó tagként Nedvig Balambér csatlakozik.","id":"20250514_zene-laar-andras-kft-zenekar-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb5ba5-0509-4f05-ab7e-29abf372fb1a.jpg","index":0,"item":"5e98f50f-0c07-4613-a7fb-cc301668987b","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_zene-laar-andras-kft-zenekar-kilepes","timestamp":"2025. május. 14. 18:24","title":"Laár András kilépett a KFT-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelmű, hogy az ötlet Oroszországból jött – három vendégünkkel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a független szervezeteket üldöző törvénytervezetről.","shortLead":"Egyértelmű, hogy az ötlet Oroszországból jött – három vendégünkkel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a független...","id":"20250515_Fulke-podcast-atlathatosagi-torveny-Haraszti-Munk-Nehez-Posony-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18.jpg","index":0,"item":"72daa333-8c16-49ee-92f5-547db4026e58","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Fulke-podcast-atlathatosagi-torveny-Haraszti-Munk-Nehez-Posony-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 11:37","title":"Így vadásznának le minket – a Putyin-törvényről Haraszti Miklós, Munk Veronika és Nehéz-Posony Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A projektet Nagy Márton vezeti.","shortLead":"A projektet Nagy Márton vezeti.","id":"20250515_12-milliard-akkumulator-hatosag-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"a6f88667-3cbd-49f6-a1dd-18d8db9b51ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_12-milliard-akkumulator-hatosag-Nagy-Marton","timestamp":"2025. május. 15. 09:33","title":"12 milliárdból akkumulátorhatóságot hoz létre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget most teljes egészében nyilvánosságra hozták. Magyarország többször is előkerül benne, a sajtó megregulázásának ötpontos receptjét a magyar kormány tevékenysége alapján ismerteti. Orbán Balázst, Orbán Viktor politikai igazgatóját elrettentő példaként idézi.","shortLead":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget...","id":"20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39.jpg","index":0,"item":"cbc143e3-b063-42f2-b0c0-62ab63d05402","keywords":null,"link":"/360/20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","timestamp":"2025. május. 14. 12:04","title":"„Szabad embereknek szabad sajtóra van szükségük” – a magyar kormány alattomos médiapolitikájáról is ír a The New York Times kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi nemi szervek. Vajon miért?","shortLead":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi...","id":"20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865.jpg","index":0,"item":"67b2bdfd-5ce8-4168-8143-5472e9bd2cdb","keywords":null,"link":"/elet/20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","timestamp":"2025. május. 15. 05:31","title":"Nagyot nőtt az átlagos péniszméret, de ez nem feltétlenül ad okot az örömre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]