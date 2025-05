Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban kiderül, hogy az áramkör nem csupán a játékok és a mesterséges intelligencia esetén jeleskedik. Ezek a vizsgálatok egyébként arra is rámutatnak, miért érdemes kombinált (kis- és nagybetűk, számok) jelszavakat használni.","shortLead":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban...","id":"20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d.jpg","index":0,"item":"0d27e6c7-4f67-4262-80c3-90f546fb345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","timestamp":"2025. május. 17. 10:03","title":"8 számjegyű jelszó feltörése? Ennek meg sem kottyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump abban bízik, hogy közvetítésével létrejöhet a tűzszünet, amelyről az oroszok és az ukránok a pénteki közvetlen tárgyaláson nem tudtak megállapodni.","shortLead":"Donald Trump abban bízik, hogy közvetítésével létrejöhet a tűzszünet, amelyről az oroszok és az ukránok a pénteki...","id":"20250517_donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij-targyalas-haboru-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"1f5d054a-c579-4e56-8100-7dd14ec4420f","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij-targyalas-haboru-telefon","timestamp":"2025. május. 17. 17:56","title":"Trump hétfőn telefonon tárgyal Putyinnal és Zelenszkijjel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2d6a40-d9ef-4ecf-89ff-bedd0678a4d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok egy katonai bázisra céloztak, egy civil buszt találtak el.","shortLead":"Az oroszok egy katonai bázisra céloztak, egy civil buszt találtak el.","id":"20250517_Kilenc-ember-vesztette-eletet-Ukrajnaban-egy-orosz-legitamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2d6a40-d9ef-4ecf-89ff-bedd0678a4d6.jpg","index":0,"item":"994d2e34-3931-43b6-a3cf-6a6996c72c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_Kilenc-ember-vesztette-eletet-Ukrajnaban-egy-orosz-legitamadasban","timestamp":"2025. május. 17. 08:10","title":"Kilenc ember vesztette életét Ukrajnában egy orosz dróntámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","id":"20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5e70413e-4797-490f-96ec-cd839431abee","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 18. 15:44","title":"Sokan videózhattak, miközben agyonvertek egy 16 éves fiút egy skót tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi eszközökkel kell megragadnia a többieket, hanem csakis azzal a szeretettel, amelyre Jézus adott példát.","shortLead":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi...","id":"20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1.jpg","index":0,"item":"9776791d-9c57-43f9-88cc-ef64cc83ce55","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:53","title":"XIV. Leó pápa a beiktatásán: Minden érdem nélkül választottak meg, félve és remegve jövök hozzátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83768d08-a17c-48ab-a52a-984e7bdd9bd6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250517_Marabu-Feknyuz-Az-uj-fougyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83768d08-a17c-48ab-a52a-984e7bdd9bd6.jpg","index":0,"item":"ea885cc5-1d39-42d6-88a6-fe7fa6fd50ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Marabu-Feknyuz-Az-uj-fougyesz","timestamp":"2025. május. 17. 11:00","title":"Marabu Féknyúz: Az új főügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f83ac2-d88f-4297-a2d7-4b03ebf9d931","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Javában zajlik a cannes-i filmfesztivál, itt mutatták be 30 éve a mára klasszikussá vált Közönséges bűnözőket. Chazz Palminterivel, a film szereplőjével a forgatásról és a koporsóban fekvés nehézségeiről beszélgettünk, de szóba került egy gyilkosság is, amit 9 évesen látott. ","shortLead":"Javában zajlik a cannes-i filmfesztivál, itt mutatták be 30 éve a mára klasszikussá vált Közönséges bűnözőket. Chazz...","id":"20250517_Chazz-Palminteri-interju-Kozonseges-bunozok-30-eves-Bronxi-mese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f83ac2-d88f-4297-a2d7-4b03ebf9d931.jpg","index":0,"item":"bb25b36d-45ed-406d-876e-0d047d072837","keywords":null,"link":"/360/20250517_Chazz-Palminteri-interju-Kozonseges-bunozok-30-eves-Bronxi-mese","timestamp":"2025. május. 17. 18:00","title":"„Nem köptem be a gyilkost” – Chazz Palminteri a Közönséges bűnözőkről, a Bronxi meséről és egy gyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román elnökválasztás előtt.","shortLead":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román...","id":"20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"ece54ac0-b8c0-4ae3-8d40-8f64b0b98de7","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","timestamp":"2025. május. 17. 19:00","title":"Facebook- és TikTok oldalát is felfüggesztette George Simion a román elnökválasztás hajrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]