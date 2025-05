Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viszont a bizonyítékokat nem hozhatják nyilvánosságra.","shortLead":"Viszont a bizonyítékokat nem hozhatják nyilvánosságra.","id":"20250520_Rendorseg-intezkedes-serulesek-Szeged","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"3f170dce-ad36-4239-b598-8cbe67680878","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Rendorseg-intezkedes-serulesek-Szeged","timestamp":"2025. május. 20. 12:38","title":"A rendőrség kitart amellett, hogy jogszerűen intézkedtek a később sérüléseibe belehaló férfival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1def63-d87f-4992-b88a-f3de8c89cf95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonyát ezt követően digitálisan lehet majd nyomon követni.","shortLead":"A munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonyát ezt követően digitálisan lehet majd nyomon követni.","id":"20250520_tarsadalombiztositas-tb-kiskonyv-parlament-torveny-burokraciacsokkentes-semjen-zsolt-digitalizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1def63-d87f-4992-b88a-f3de8c89cf95.jpg","index":0,"item":"8ec4d688-de69-4002-93fa-1c41f451f962","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_tarsadalombiztositas-tb-kiskonyv-parlament-torveny-burokraciacsokkentes-semjen-zsolt-digitalizacio","timestamp":"2025. május. 20. 11:05","title":"Elfogadta a parlament a tb-kiskönyv megszüntetésére vonatkozó javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95562093-cabc-469c-ae97-41e842589175","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Öt fordulóval a holland bajnokság vége előtt kilencpontos előnyről bukta el a bajnoki címet az Ajax, ami az egyik legelképesztőbb összeomlás a futball történetében. De minden csak nézőpont kérdése: tizenegy hónappal ezelőtt Francesco Farioli vezetőedző álmodni sem mert volna arról, hogy az utolsó pillanatig versenyben lesznek a PSV-vel a végső sikerért. ","shortLead":"Öt fordulóval a holland bajnokság vége előtt kilencpontos előnyről bukta el a bajnoki címet az Ajax, ami az egyik...","id":"20250519_ajax-psv-osszeomlas-foci-holland-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95562093-cabc-469c-ae97-41e842589175.jpg","index":0,"item":"e77c27b8-9d72-4d62-b997-83ee9d7747f9","keywords":null,"link":"/sport/20250519_ajax-psv-osszeomlas-foci-holland-bajnoksag","timestamp":"2025. május. 19. 19:00","title":"A történelmi összeomlás, amit sikerként is lehet értelmezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal színész-rendező szerint a törvény a független sajtó mellett a független színházra is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal...","id":"20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57.jpg","index":0,"item":"26c9cfaa-e99f-49e1-957d-b3dd23154d18","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","timestamp":"2025. május. 19. 13:37","title":"Lovas Rozi az üldözési törvényről: Egyre sötétebbnek látom ezt az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi szándékait.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi...","id":"20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"26fd2d8e-9f95-4606-aeb7-def8004894a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","timestamp":"2025. május. 21. 08:10","title":"Washington azt várja, hogy Moszkva gyorsan ismerteti feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","shortLead":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07.jpg","index":0,"item":"28467659-2f1c-4cfa-8d28-91a425d7891a","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 23:12","title":"Hoki-vb: a Norvégia elleni vereség ellenére is él még a remény a bennmaradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d72d7c-d2e9-4c33-b30b-4142308ee634","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Inkább a hibridekre koncentrálnak, mint szinte mindenki most.","shortLead":"Inkább a hibridekre koncentrálnak, mint szinte mindenki most.","id":"20250520_Visszavonulot-fuj-a-Honda-nem-erolteti-a-villanyautokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d72d7c-d2e9-4c33-b30b-4142308ee634.jpg","index":0,"item":"c59c17a0-067e-4769-a51e-ecefe86fa48e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_Visszavonulot-fuj-a-Honda-nem-erolteti-a-villanyautokat","timestamp":"2025. május. 20. 08:15","title":"Visszavonulót fúj a Honda, nem erőlteti a villanyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába látogatott.","shortLead":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába...","id":"20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45.jpg","index":0,"item":"db975c7e-b541-4841-9f17-f20fb720d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","timestamp":"2025. május. 19. 12:36","title":"Kína teljes mértékben tiszteletben tartja Dánia fennhatóságát Grönland felett, de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]