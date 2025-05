Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már több mint 22 millióan láttak a Youtube-on, még nem is számolták bele.","shortLead":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már...","id":"20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"dbf6d227-1e01-4c14-8b1d-fa556b068b6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","timestamp":"2025. május. 21. 09:41","title":"Fürdik a pénzben Majka, szép summát vett ki osztalékként cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják, hogy vegyék napirendre a magyar átláthatósági törvény ügyét. Bár az erről szóló döntést csak a plenáris ülés kezdetén, délután háromkor hozza meg az EP, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetése valamennyi képviselőnek levelet küldött, amelyben a törvény mellett érveltek.","shortLead":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad.jpg","index":0,"item":"8e6ff004-5837-4732-8ab3-eb7b10a60e4a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 10:22","title":"„Gyakorlati szükségszerűség” – levelet küldött az „átláthatósági” törvény miatt két fideszes politikus az Európai Parlament képviselőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lapok jobb áttekinthetőségét és a memóriaspórolást is segíti az a funkció, ami most egészen más helyen lesz fellehető a Google Chrome-ban.","shortLead":"A lapok jobb áttekinthetőségét és a memóriaspórolást is segíti az a funkció, ami most egészen más helyen lesz fellehető...","id":"20250520_google-chrome-kereses-a-lapok-kozott-funkcio-modositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"6d92232f-9d7e-4d79-83f6-d955df70f4df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_google-chrome-kereses-a-lapok-kozott-funkcio-modositas","timestamp":"2025. május. 20. 17:03","title":"Költözik a Chrome egyik fontos funkciója – ne keresse megszokásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","shortLead":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","id":"20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01.jpg","index":0,"item":"983f21f8-3d02-474c-a516-b0129b0a99dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","timestamp":"2025. május. 21. 18:05","title":"Kovács Ákos bt.-je tavaly 282 milliós nyereséget termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz és a kormány szerint a közélet átláthatóságát javítja, bírálói viszont úgy látják, több ponton jogsértő, megfélemlítő és üldöző-jellegű a törvényjavaslat, amely Orbán Viktornak lehetőséget ad arra, amiről korábban azt ígérte, hogy nem tenné: „Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.” Olvassa vissza a parlamenti vitát, ahol ellenzéki össztűz zúdult a javaslatra, amit a Fidesz viszont igyekezett megvédeni.","shortLead":"A Fidesz és a kormány szerint a közélet átláthatóságát javítja, bírálói viszont úgy látják, több ponton jogsértő...","id":"20250520_A-lex-poloskarol-vitaznak-a-Parlamentben-atlathatosag-vagy-putyini-modell-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22.jpg","index":0,"item":"86073a73-7ddb-47e4-838b-f795499abbc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_A-lex-poloskarol-vitaznak-a-Parlamentben-atlathatosag-vagy-putyini-modell-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 17:26","title":"Kocsis Máté szerint nem zárják be a szolgasajtót, de nem lehet majd külföldi spekuláns megbízásából hatalomra törni – az üldözési törvényről vitáztak a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a6a381-d30e-4818-ada9-0c0793d2beeb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy 40 fényévre található TRAPPIST-1 rendszer bolygóin rengeteg víz lehet, ami miatt nem kizárt, hogy élet is van az égitesteken.","shortLead":"A Földtől mintegy 40 fényévre található TRAPPIST-1 rendszer bolygóin rengeteg víz lehet, ami miatt nem kizárt...","id":"20250520_trappist-1-csillagrendszer-exobolygo-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a6a381-d30e-4818-ada9-0c0793d2beeb.jpg","index":0,"item":"ecd20bee-9852-4aaf-93fc-62e32e3020c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_trappist-1-csillagrendszer-exobolygo-viz","timestamp":"2025. május. 20. 18:03","title":"Úszhat a vízben hét bolygó, amik olyanok, mint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiába járnak a bíróságra, a sajtóperekben eljáró bírók utálják őket. A Fővárosi Törvényszék inkább tényeket hozott, és arra mutatott rá, hogy az ítélettel zárult sajtó-helyreigazítási ügyek mindössze 3 százalékát helyezte hatályon kívül a felsőbb bíróság, és egyiket sem bírói elfogultság miatt.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiába járnak a bíróságra, a sajtóperekben eljáró bírók utálják őket...","id":"20250520_Kozlemenyben-cafolta-Kocsis-Mate-allitasait-a-Fovarosi-Torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"294a2450-1064-448f-96d9-d6d18ae18893","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kozlemenyben-cafolta-Kocsis-Mate-allitasait-a-Fovarosi-Torvenyszek","timestamp":"2025. május. 20. 14:58","title":"Közleményben cáfolta Kocsis Máté elfogult bírákról tett állításait a Fővárosi Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c1825-28f1-4ee2-ba78-bc1028bae58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De veszélyben a Kandida, a Késav, az Orda és a Gida is.","shortLead":"De veszélyben a Kandida, a Késav, az Orda és a Gida is.","id":"20250521_kosa-lajos-keresztnevek-torvenyjavaslat-oralia-legolasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/328c1825-28f1-4ee2-ba78-bc1028bae58d.jpg","index":0,"item":"f98b9c21-0e11-4e68-8586-92dd7d801763","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kosa-lajos-keresztnevek-torvenyjavaslat-oralia-legolasz","timestamp":"2025. május. 21. 07:49","title":"Kósa Lajos hadat üzent a Legolasz és az Orália keresztneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]