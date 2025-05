Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7e93f2b5-e342-43e7-aa4e-c759b10e0b30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gépjárművek karbantartására hozott létre céget Scheer Sándor, a Market Építő egyik tulajdonosa.","shortLead":"Gépjárművek karbantartására hozott létre céget Scheer Sándor, a Market Építő egyik tulajdonosa.","id":"20250521_scheer-sandor-market","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e93f2b5-e342-43e7-aa4e-c759b10e0b30.jpg","index":0,"item":"1bca241f-2086-4638-9032-05c2c1c8c1d6","keywords":null,"link":"/360/20250521_scheer-sandor-market","timestamp":"2025. május. 23. 07:30","title":"Autómosókba fektet az ingatlanfejlesztő milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407c3384-05cd-4af2-abd8-d4c568c55bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület állásfoglalása szerint sérti a bíróságok függetlenségét, hogy az átláthatósági törvény listázása ellen csak a Kúriához lehet jogorvoslattal fordulni. A Kúria elnöke, Varga Zs. András szerint ezzel túllépték a szakmaiság határát, sőt a politikai befolyásolási törekvések utat találtak a bíróságokhoz.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület állásfoglalása szerint sérti a bíróságok függetlenségét, hogy az átláthatósági törvény...","id":"20250522_Varga-Zs-Andras-kritika-Magyar-Biroi-Egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407c3384-05cd-4af2-abd8-d4c568c55bd1.jpg","index":0,"item":"a60e9c9e-26db-4473-ab08-f5007a82e339","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Varga-Zs-Andras-kritika-Magyar-Biroi-Egyesulet","timestamp":"2025. május. 22. 15:45","title":"Varga Zs. András úgy megsértődött a bírók kritikáján, hogy felülvizsgálja együttműködését a Magyar Bírói Egyesülettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","shortLead":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","id":"20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"b48e9da9-c86e-4a0b-af8a-5c57d6b1a63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","timestamp":"2025. május. 23. 07:31","title":"„Átláthatósági” törvény: az EP öt frakciójának képviselői kérik, hogy az EU minden Magyarországnak szánt pénzt fagyasszon be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228f7c3d-a9fe-46f5-b718-e7080a2424db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljesen világossá vált számára, hogy nem szerették őt, csak kényszerből játszottak vele együtt – mondta az előadó. Az együttes ugyan írt neki egy levelet, de ezzel nem foglalkozik, ugyanis dolga van, a földanyát szolgálja, ami „százszor fontosabb”.","shortLead":"Teljesen világossá vált számára, hogy nem szerették őt, csak kényszerből játszottak vele együtt – mondta az előadó...","id":"20250523_Laar-Andras-elarulta-miert-hagyta-ott-44-ev-utan-a-KFT-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/228f7c3d-a9fe-46f5-b718-e7080a2424db.jpg","index":0,"item":"db1e2d53-cdaf-4a30-be1e-693572993f8d","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Laar-Andras-elarulta-miert-hagyta-ott-44-ev-utan-a-KFT-t","timestamp":"2025. május. 23. 10:55","title":"Laár András elárulta, miért hagyta ott 44 év után a KFT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 444 a kistelepülésen járt, hogy S. Tamás Györgyről kérdezze a helyieket.","shortLead":"A 444 a kistelepülésen járt, hogy S. Tamás Györgyről kérdezze a helyieket.","id":"20250523_s-tamas-gyorgy-ivad-pedofil-szijjarto-peter-meghivasos-forum-fidesz-ivady-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"f2501226-6cac-43a6-8da0-f92c1324f2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_s-tamas-gyorgy-ivad-pedofil-szijjarto-peter-meghivasos-forum-fidesz-ivady-zsolt","timestamp":"2025. május. 23. 08:31","title":"„Amúgy szorgalmas gyerek, beilleszkedett, dolgozik rendesen, csak hát a múltja” – mondják az ivádiak a Harcosok Klubjában feltűnt pedofilról, aki egy hete Szijjártó meghívásos fórumán is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ac0494-d980-42c7-866d-41c692e4d399","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a balatoni üdülőtérségben is állami és önkormányzati pénzekkel kell megtámogatni a fiatalok ingatlanhoz jutását. A telekprogramban két gyereket, 15 év helyben lakást és egy ház építését is vállalni kell.","shortLead":"Még a balatoni üdülőtérségben is állami és önkormányzati pénzekkel kell megtámogatni a fiatalok ingatlanhoz jutását...","id":"20250521_Tizedaron-adott-telekkel-vonzana-be-fiatal-parokat-egy-fogyatkozo-falu-a-Balaton-felvideken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51ac0494-d980-42c7-866d-41c692e4d399.jpg","index":0,"item":"efa01aad-1ddb-4132-bf41-c891713e5591","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Tizedaron-adott-telekkel-vonzana-be-fiatal-parokat-egy-fogyatkozo-falu-a-Balaton-felvideken","timestamp":"2025. május. 21. 16:20","title":"Tizedáron adott telekkel vonzana be fiatal párokat egy fogyatkozó falu a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26e52c9-7fd5-45a2-bcc3-9d187b8b3393","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fidesz korábbi parlamenti képviselője, Mihalovics Péter és fidelitasos üzlettársai tízmilliárdos vagyont halmoztak fel az elmúlt években, ezt most egy újabb értékes ingatlannal fejelték meg.","shortLead":"A Fidesz korábbi parlamenti képviselője, Mihalovics Péter és fidelitasos üzlettársai tízmilliárdos vagyont halmoztak...","id":"20250522_hvg-fidelitas-ideona-mihalovics-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f26e52c9-7fd5-45a2-bcc3-9d187b8b3393.jpg","index":0,"item":"5998efbc-9d82-46bd-a0d1-da16aab9d168","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-fidelitas-ideona-mihalovics-peter","timestamp":"2025. május. 23. 12:15","title":"A budai Várban lett szállodája a volt miniszteri biztos cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cd1557-9b2f-465b-8e47-1974610e54fb","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Óriási meglepetés volt, amikor Andy Murray néhány hónappal a visszavonulása után Novak Djokovics edzője lett. Az már kevésbé, hogy fél év után elváltak az útjaik.","shortLead":"Óriási meglepetés volt, amikor Andy Murray néhány hónappal a visszavonulása után Novak Djokovics edzője lett. Az már...","id":"20250521_novak-djokovic-andy-murray-edzo-szakitas-tenisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67cd1557-9b2f-465b-8e47-1974610e54fb.jpg","index":0,"item":"9c6be397-ea0f-485b-a8b9-cdffecd2fd96","keywords":null,"link":"/sport/20250521_novak-djokovic-andy-murray-edzo-szakitas-tenisz","timestamp":"2025. május. 21. 15:35","title":"„Nem volt benne több” – Djokovics elárulta, miért szakított Murray-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]