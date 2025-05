A kínai Unitree az elmúlt időszakban többször is megmutatta már, mire képes a G1 nevű humanoid robotja. A szerkezet amellett, hogy táncol, oldalra is szaltózik, sőt, le tudja fegyverezni az ellenfelét egy pörgőrúgással. Most egy újabb videó készült róla, amin harcol a gép – számolt be róla a Bastille Post.

A lap szerint a Unitree Robotics egy hangcsoui iskolában viszi el a humanoid robotjait – több másik kínai vállalattal együtt –, hogy ott mutassák be a robotok „harci” képességeit, valamint tudományos és technológiai bemutatót tartson a gyerekeknek a cég. A G1 ezúttal nem ugrált és rúgott, hanem bokszolt, az edzésben a partnere egy másik G1-es volt.

Csu Jang, a Unitree marketingcsapatának tagja arról beszélt, hogy a robotok ember–gép együttműködésben tudnak harcolni. A szerkezetek egyenes és horogütésekre is képesek, de ha szükség van rá, akkor oldalrúgást is be tudnak vinni az ellenfelüknek.

A fenti videó alapján a robot mozgása még nem tökéletes: a gép a korábbi videókhoz képest mintha bizonytalanabb lenne, és az ütéseket sem úgy hajtja végre, mint egy ember. Összességében azonban így is lenyűgöző, mire képes.

A világ első, robotoknak rendezett bokszversenyének lényege, hogy segítsenek a humanoid robotoknak megérteni a fizikai világot, és interakcióba tudjanak lépni vele. A képzésükhöz emberi mozdulatokból származó adatokat használnak fel a szakemberek, ami javíthatja a rugalmasságukat és a koordinációjukat. A nagy adatmennyiségnek köszönhetően hatékonyan reprodukálhatják a mozdulatokat.

Az Interesting Engineering azt írja: a robotok betanításához szükséges kiváló minőségű adatok alacsony költségű megszerzése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a robotok tömeggyártása megkezdődhessen.

Az adatok alapvetően háromféle forrásból származhatnak: távirányítású működtetésből, mozgásrögzítésből és nagy méretű modellekből. A mozgásrögzítés közvetlenül képes átvinni az emberi mozgásokat a humanoid robotokra, nagy pontossággal és átfogó adatgyűjtési előnyökkel rendelkezik, így valószínűleg ez a legmegfelelőbb adatgyűjtési módszer a gépek számára.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.