Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","id":"20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"1e40dd9d-ed0e-49be-b7f5-7ad6e80f5e94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","timestamp":"2025. május. 26. 11:25","title":"Tíz magyar felnőttből kilenc anyagi bizonytalanságot érez, és a többség még rosszabb helyzetre számít a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem fertőtlenít.","shortLead":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem...","id":"20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505.jpg","index":0,"item":"79bc4601-fa10-4cb7-bd29-e276d60c8dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","timestamp":"2025. május. 26. 08:03","title":"Jó eséllyel ön is rosszul használja a mosógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor fokozza a média és a civil szervezetek elnyomását. Célja, hogy korlátozza a független szervezetek pénzügyi támogatását. Radikális politikája veszélyezteti a demokráciát.","shortLead":"Orbán Viktor fokozza a média és a civil szervezetek elnyomását. Célja, hogy korlátozza a független szervezetek pénzügyi...","id":"20250526_Suddeutsche-velemeny-Orban-Magyarorszag-sajto-civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82.jpg","index":0,"item":"d227e8ec-84a0-4105-ba35-e0529ef45948","keywords":null,"link":"/360/20250526_Suddeutsche-velemeny-Orban-Magyarorszag-sajto-civil-szervezetek","timestamp":"2025. május. 26. 06:39","title":"Süddeutsche-vélemény: Senki sincs biztonságban az államtól az orbáni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ef76d0-4ba2-44e5-ab93-87aa2fc5243e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov leszögezte azt is, hogy Oroszország nagyon hálás az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Dmitrij Peszkov leszögezte azt is, hogy Oroszország nagyon hálás az Egyesült Államoknak.","id":"20250526_orosz-ukran-haboru-dimitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28ef76d0-4ba2-44e5-ab93-87aa2fc5243e.jpg","index":0,"item":"878e6991-305e-4f66-8696-fd46bba38f16","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_orosz-ukran-haboru-dimitrij-peszkov","timestamp":"2025. május. 26. 13:40","title":"A Kreml szóvivője a felfokozott érzelmeknek tulajdonítja Donald Trump Putyin-kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","shortLead":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","id":"20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"be22d181-e7d4-4a3a-9d86-5edc63a174f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","timestamp":"2025. május. 26. 09:25","title":"Ursula von der Leyen arra kéri az uniós biztosokat, hogy ne jöjjenek a budapesti Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","shortLead":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","id":"20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab.jpg","index":0,"item":"5134ec62-066f-41bf-8d99-2ca19da97e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 26. 11:20","title":"Kivár a piac, ilyen üzemanyagárakkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d0eb4-9b07-440f-8433-c2da40cb6a1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű valcer május 31-én, a Bécsi Szimfonikus Zenekar előadásában hangzik majd el világűr-szerte. ","shortLead":"A népszerű valcer május 31-én, a Bécsi Szimfonikus Zenekar előadásában hangzik majd el világűr-szerte. ","id":"20250525_Kek-Duna-keringo-Strauss-az-urben-Europai-Urugynokseg-radiojelek-Becsi-Szimfonikus-Zenekar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/635d0eb4-9b07-440f-8433-c2da40cb6a1b.jpg","index":0,"item":"96a651f3-aa6b-4ca2-a96f-d3662f159787","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Kek-Duna-keringo-Strauss-az-urben-Europai-Urugynokseg-radiojelek-Becsi-Szimfonikus-Zenekar","timestamp":"2025. május. 25. 19:37","title":"Rádiójelekkel sugározzák az űrbe a Kék Duna keringőt, akár a Holdról is lehetne hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]