[{"available":true,"c_guid":"bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá – mondja Dezsény Zoltán mezőgazdász, aki kaliforniai mesterdiplomával Nógrád megyében, a 400 lakosú Terényben visz egy Magyarországon nemigen ismert különleges gazdaságot. HVG-portré.","shortLead":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá –...","id":"20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92.jpg","index":0,"item":"15e0d623-b5f6-471d-b6f9-cf13312f55b2","keywords":null,"link":"/360/20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. június. 01. 10:30","title":"„Aki megtanulja a cukkinit sokféleképpen elkészíteni, az hosszú távon is elégedett” – így él egy hazai zöldségközösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész ország-világ előtt megalázott egy hatgyerekes családanyát csak azért, mert el merte mondani a véleményét.","shortLead":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész...","id":"20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f.jpg","index":0,"item":"33f9938a-9ee6-4651-b831-68533b57f0f6","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","timestamp":"2025. június. 02. 09:41","title":"Molnár Áront perrel fenyegetik, mert kiparodizálta az ukrán EU-csatlakozás ellen ágáló Vasvári Vivient","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához. A kongói függetlenség hősének egy új dokumentumfilm által bemutatott felkavaró sorsa előrevetítette az ország baljós jövőjét.","shortLead":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához...","id":"20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32.jpg","index":0,"item":"d77ffdbb-3397-4c28-bb35-2e927c32e1f3","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Rosszabbnak mondták Fidel Castrónál, hét hónap múlva már nem élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján, így itthon is. A nemzetközi és a hazai ginek palettája egyre szélesedik, legyen szó markánsan száraz, édesebb vagy épp fűszeres tételekről. De tényleg csak tonikkal érdemes? Kinek való a gin, és mit nyújtanak a hazai márkák? A Gin Market szervezőjével, a Grand Spirit tulajdonosával, Bárány Péterrel beszélgettünk.","shortLead":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján...","id":"20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5.jpg","index":0,"item":"d6a9fa8f-a483-4ebf-b60a-9e2d76a69f9d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","timestamp":"2025. június. 03. 07:30","title":"„Nem egyéjszakás kaland, hanem tudatos élmény”: ismét egy helyen gyűlnek össze a gin szerelmesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","shortLead":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","id":"20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74.jpg","index":0,"item":"f10da5a5-751d-4ab6-b3ae-62bf009f4669","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","timestamp":"2025. június. 02. 08:35","title":"Emilia Clarke az Operaházban járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3de770-bbdc-4ae9-9edb-589cf350bb8c","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Már csak egy olyan orosz stratégiai bombázótípus van, amellyel pótolni lehet az ukránok által elpusztított gépeket, az is elavult és nagyon drága. Az oroszok várhatóan kemény választ fognak adni a repülőtereiket ért támadásokra, de kicsi a valószínűsége annak, hogy a Kreml atomfegyvert vetne be, még úgy is, hogy a nukleáris doktrínájuk szerint erre lehetőségük van.","shortLead":"Már csak egy olyan orosz stratégiai bombázótípus van, amellyel pótolni lehet az ukránok által elpusztított gépeket...","id":"20250602_oroszorszag-strategiai-bombazo-ukrajna-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f3de770-bbdc-4ae9-9edb-589cf350bb8c.jpg","index":0,"item":"714a86d5-1ea9-48b9-b302-f0e9be5c7cf5","keywords":null,"link":"/360/20250602_oroszorszag-strategiai-bombazo-ukrajna-drontamadas","timestamp":"2025. június. 02. 19:10","title":"Ukrajna olyan kárt okozott hétvégén az oroszoknak, amelyet legalább tíz év és tömérdek pénz lesz rendbehozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség mérnökei meg tudták oldani a problémát.","shortLead":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség...","id":"20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7.jpg","index":0,"item":"330709a2-3d55-4121-8982-a3352b189b50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","timestamp":"2025. június. 02. 16:03","title":"Bajba került a NASA űrszondája, ami egy olyan aszteroida felé tart, amely mindenkit csúcsgazdaggá tehetne a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9 milliárdos osztalékot vett ki a kormánykommunikációs közbeszerzéseken rendre verhetetlen Balásy Gyula.","shortLead":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9...","id":"20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"84a7b426-d13e-4c3a-b27a-24eb2621d189","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 19:19","title":"Három cégéből összesen 18 milliárd forint osztalékot vett ki a kormány kommunikációs tenderbajnoka, Balásy Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]