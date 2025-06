Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ece49b26-97cb-45d0-a247-bc1e07c2140e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A média helyzetéről, az ellehetetlenítési törvény következményeiről írt átfogó beszámolót a francia lap.","shortLead":"A média helyzetéről, az ellehetetlenítési törvény következményeiről írt átfogó beszámolót a francia lap.","id":"20250606_Le-Monde-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece49b26-97cb-45d0-a247-bc1e07c2140e.jpg","index":0,"item":"3263047d-25ce-4a0a-a799-cec25e991292","keywords":null,"link":"/360/20250606_Le-Monde-lapszemle","timestamp":"2025. június. 06. 07:30","title":"Le Monde: A magyar sajtó a hatalom ellenőrzése alatt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","shortLead":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","id":"20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"4407eece-9296-4c63-a71d-60dc4fadb2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. június. 05. 14:28","title":"Legfeljebb tíz évre lehet majd felfüggeszteni a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1451621-5454-4b23-bd5e-78c0e0369c31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"10 helyett 5 év után igényelhető állampolgárságról és erősebb munkavállalói jogokról is szavazhatnak vasárnap az olaszok. A jobboldali pártok viszont azt remélik, hogy a részvétel az érvényességi küszöb alatt marad.","shortLead":"10 helyett 5 év után igényelhető állampolgárságról és erősebb munkavállalói jogokról is szavazhatnak vasárnap...","id":"20250605_Konnyebben-megszerezheto-allampolgarsagrol-is-szavaznak-hetvegi-referendumukon-az-olaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1451621-5454-4b23-bd5e-78c0e0369c31.jpg","index":0,"item":"0a5d71b9-58b0-4fc9-8e44-2e56435b92ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_Konnyebben-megszerezheto-allampolgarsagrol-is-szavaznak-hetvegi-referendumukon-az-olaszok","timestamp":"2025. június. 05. 11:52","title":"Az olaszok népszavazáson dönthetnek az állampolgársághoz jutás könnyítéséről, Salvini strandolásra buzdít voksolás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található Duna Palotát – értesült a HVG. A vállalat tájékoztatása szerint jelenleg még csak a terveken dolgoznak, így egyelőre nem árulták el, mihez kezdenek a több mint 1200 négyzetméteres épülettel. ","shortLead":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található...","id":"20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa.jpg","index":0,"item":"4c616368-6ac6-4739-8d87-53574f044408","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 05:20","title":"A Market Zrt. tulajdonosának érdekeltségébe került a legendás belvárosi palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén mozogva. Más megoldások lehetnek – de azok pont olyan kihívásokkal járnának, mint Lengyelországban. Domány Andrást Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén...","id":"20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"b1487db8-334d-4299-af70-77b6260d47e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 18:02","title":"Lengyel példán látjuk: a NER-t nem lehet lebontani jogállami eszközökkel – Domány András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1b6da9-7285-4d0b-9539-136ef5fc5f0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pesti Srácok főszerkesztője örvendezett azon, hogy a Fidesz még átgondolja az ellehetetlenítési törvényt.","shortLead":"A Pesti Srácok főszerkesztője örvendezett azon, hogy a Fidesz még átgondolja az ellehetetlenítési törvényt.","id":"20250604_huth-gergely-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a1b6da9-7285-4d0b-9539-136ef5fc5f0f.jpg","index":0,"item":"940e387d-1ef0-4f54-938a-c953bd4ff3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_huth-gergely-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. június. 04. 21:16","title":"Onnan kapott kritikát a Fidesz, ahonnan a legkevésbé várhatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe203b7-4412-4ac0-9cf7-1e4a76cb2db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnöke nem árult el semmi közelebbit arról, hogy pontosan mit mondott vagy mit írt le a volt vezérkari főnök a NATO-értekezleteken. Magyar Péter úgy reagált: „teljes tragikomédiába fulladt Rogánék mai ukránozós, kémsztroris mesedélutánja”.","shortLead":"A honvédelmi bizottság elnöke nem árult el semmi közelebbit arról, hogy pontosan mit mondott vagy mit írt le a volt...","id":"20250605_Kosa-Lajos-elarulta-hogy-mivel-vadoljak-Ruszin-Szendi-Romuluszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbe203b7-4412-4ac0-9cf7-1e4a76cb2db5.jpg","index":0,"item":"2b4bebd5-3dbc-4acc-9ddd-b4f4bff22472","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Kosa-Lajos-elarulta-hogy-mivel-vadoljak-Ruszin-Szendi-Romuluszt","timestamp":"2025. június. 05. 13:58","title":"Kósa Lajos: Ruszin-Szendi Romulusz a NATO-ülések jegyzőkönyveiből kihagyott dolgokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]