Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3dc10a2-4b1f-4091-afd2-233c155cffd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Friedrich Merz megőrizte higgadtságát, és tovább méltatta az Egyesült Államokat. ","shortLead":"Friedrich Merz megőrizte higgadtságát, és tovább méltatta az Egyesült Államokat. ","id":"20250606_donald-trump-friedrich-merz-d-nap-feher-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3dc10a2-4b1f-4091-afd2-233c155cffd1.jpg","index":0,"item":"0d995c87-b41e-4b09-9372-a7b73541eaca","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_donald-trump-friedrich-merz-d-nap-feher-haz","timestamp":"2025. június. 06. 13:46","title":"„Ez önöknek nem lehetett túl kellemes nap” – Donald Trump ismét magát hozta, amikor vendégül látta a német kancellárt a D-nap évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Dodik Budapesten, az ukránok kisebbek és gyengébbek, de keményen oda tudnak vágni, hadban álló britek, illetve a Nagy Vita lehetséges kimenetelei. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Dodik Budapesten, az ukránok kisebbek és gyengébbek, de keményen oda tudnak vágni, hadban álló britek, illetve a Nagy...","id":"20250607_A-Trump-Musk-vita-csupan-izelito-a-jovobeli-katasztrofakbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba.jpg","index":0,"item":"89fc110d-65a6-4141-9d25-2bb8495d9a62","keywords":null,"link":"/360/20250607_A-Trump-Musk-vita-csupan-izelito-a-jovobeli-katasztrofakbol","timestamp":"2025. június. 07. 09:59","title":"A Trump-Musk-vita csupán ízelítő a jövőbeli katasztrófákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól ugyanis az önerőt akár teljes egészében készpénzben is meg lehet fizetni. Jelenleg a készpénzben teljesített vételárrészlet nem haladhatja meg a vételár – csere esetén a vételár-különbözet – 10 százalékát.","shortLead":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól...","id":"20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"d72308cc-4bd0-4eaf-8b95-ce7b3d33d06a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 06. 13:55","title":"Jön a készpénz a falusi csok-nál és a csok plusznál is: zsebből is rendezhető lesz a kapcsolódó vételárrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok okai egyelőre ismeretlenek. ","shortLead":"A lángok okai egyelőre ismeretlenek. ","id":"20250607_A-rakparton-es-egy-Szell-Kalman-teri-dohanyboltban-is-tuz-utott-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4.jpg","index":0,"item":"3bd69665-779b-4230-80e7-cf25d8c67cae","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_A-rakparton-es-egy-Szell-Kalman-teri-dohanyboltban-is-tuz-utott-ki","timestamp":"2025. június. 07. 15:57","title":"A rakparton, és egy Széll Kálmán téri dohányboltban is tűz ütött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ad29b1-95ca-42b3-a21a-97e0f4e787e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint rengeteg olyan szépségápolási termék van, ami valamilyen módon formaldehidet tartalmaz. Márpedig az anyag mérgező és rákkeltő is.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint rengeteg olyan szépségápolási termék van, ami valamilyen módon formaldehidet tartalmaz...","id":"20250606_szepsegapolas-kozmetikum-formaldehid-mergezo-anyag-rak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ad29b1-95ca-42b3-a21a-97e0f4e787e8.jpg","index":0,"item":"a7ce95a7-8dbb-43b8-a120-e58532a49733","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_szepsegapolas-kozmetikum-formaldehid-mergezo-anyag-rak","timestamp":"2025. június. 06. 20:03","title":"Így okozhatnak mérgezést és rákot a hétköznapi kozmetikumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549cc4c7-3a47-48b1-a12c-f50189834fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hadházy Ákos újabb képeket osztott meg a NER mindennapi luxizásáról, ezúttal a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel milliós dizájner táskáiról.","shortLead":"Hadházy Ákos újabb képeket osztott meg a NER mindennapi luxizásáról, ezúttal a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel...","id":"20250607_Orban-Rahel-es-Vasvari-Vivien-17-millios-Chanel-taskaval-fotozkodtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549cc4c7-3a47-48b1-a12c-f50189834fd8.jpg","index":0,"item":"ea944419-02e1-4a80-88e9-7243aef6e293","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Orban-Rahel-es-Vasvari-Vivien-17-millios-Chanel-taskaval-fotozkodtak","timestamp":"2025. június. 07. 11:48","title":"Orbán Ráhel és Vasvári Vivien 1,7 milliós Chanel táskával fotózkodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszólalt a Facebook és az Instagram, illetve a szolgáltatásokat összefogó Meta működését is figyelő testület, az Oversight Board, és kijelentette: a cég nem tesz eleget a saját szabályainak betartásáért a csalások megelőzése terén.","shortLead":"Megszólalt a Facebook és az Instagram, illetve a szolgáltatásokat összefogó Meta működését is figyelő testület...","id":"20250606_meta-oversight-board-mesterseges-intelligencia-deepfake-csalasok-problema-ismert-szemelyek-atveresek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"3c0c20ec-1b5a-41fe-854e-ae1c1f127a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_meta-oversight-board-mesterseges-intelligencia-deepfake-csalasok-problema-ismert-szemelyek-atveresek","timestamp":"2025. június. 06. 16:03","title":"A Meta saját felügyeleti szerve szerint sem tesz eleget a cég, hogy leszámoljon a csalásokkal – sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc951ed-ada1-4807-9928-89549d14fe05","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tíz percre megállt minden: a busz, a villamos, a metró. A kormány elvon, a főváros pedig visszafeszít – ha csak pár percre is. Van, aki a fővárost hibáztatja, másnak pedig tetszik a kiállás „a jogainkért”. De miért mondja Karácsony Gergely főpolgármester, hogy ennek a játszmának csak vesztese lehet? Pitner Gábor és Solymos Kristóf riportja.","shortLead":"Tíz percre megállt minden: a busz, a villamos, a metró. A kormány elvon, a főváros pedig visszafeszít – ha csak pár...","id":"20250606_budapest-leallas-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dc951ed-ada1-4807-9928-89549d14fe05.jpg","index":0,"item":"fd593023-c4bb-41cf-ae30-0c8f2ca7bc26","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_budapest-leallas-video-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 17:55","title":"Van, aki „elküldené kapálni a Karácsonyt”, mert mit tehetne szerencsétlen kormány? – Videón Budapest leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]