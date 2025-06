2 milliárd embernek üzente meg a Google: cserélje le a jelszavát, ha jót akar magának

A jelszavaknál négyszer egyszerűbb használni egy új módszert a Google szerint, amit ön is játszi könnyedséggel állíthat be. Mutatjuk, hogyan használhat ön is azonosítókulcsot, és miért jár jobban ezzel.