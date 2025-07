A NASA történetének egyik legfontosabb űrszondája is leállhat, ha elfogadják Trump óriási költségcsökkentését

Még rengeteg üzemanyaga van, és majdnem rekord távolságra van a Földtől a New Horizons űrszonda, mely segítségével 10 éve a Plútóról is jelentős dolgokat tudhatott meg a tudomány. Most azonban költségcsökkentés áldozatává válhat.