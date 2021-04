Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cd38714c-c440-4105-a61a-f6f0cb340258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az i4 alapváltozatait nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az i4 alapváltozatait nem tartják elég erősnek.","id":"20210421_ime_az_530_loeros_bmw_i4_m_sport_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd38714c-c440-4105-a61a-f6f0cb340258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaf7919-8331-41cf-a758-dbd123e98fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ime_az_530_loeros_bmw_i4_m_sport_villanyauto","timestamp":"2021. április. 21. 07:59","title":"Íme az 530 lóerős BMW i4 M Sport villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt műtüdő-kezelésre szoruló betegek háromnegyede túléli a betegséget. Ezzel az AKH a világ élvonalában van. Egyszerre huszonöt betegnek tudnak ilyen kezelést biztosítani.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt...","id":"20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939469a5-3ec7-41bf-b196-e869d405e3c8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","timestamp":"2021. április. 19. 14:47","title":"A műtüdőre kerülő covidosok háromnegyedét meg tudják menteni Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi vasútvonalon, amíg nem állítják helyre a balesetben érintett pályaszakaszt.","shortLead":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi...","id":"20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13057085-7772-4140-bd31-db3a6780e7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","timestamp":"2021. április. 21. 06:47","title":"Napokig tarthat a helyreállítás az újfehértói vonatbaleset után, új menetrendet vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

","shortLead":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

","id":"20210420_jozsefvaros_templom_persely_lopas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27969748-d8e8-4e7a-aab3-0dd694ef727d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_jozsefvaros_templom_persely_lopas_rendorseg","timestamp":"2021. április. 20. 09:01","title":"Elkapták a férfit, aki feltörte a perselyt egy józsefvárosi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést az ország keleti felére és az Észak-Dunántúlra.","shortLead":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést az ország keleti felére és az Észak-Dunántúlra.","id":"20210421_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dace311f-effd-46f8-b366-62665ef987f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 21. 05:43","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami egészségügyi szolgálat, az NHS. ","shortLead":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami...","id":"202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ca8d8-00dc-41c5-b18e-199a0a51bac8","keywords":null,"link":"/360/202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","timestamp":"2021. április. 20. 16:00","title":"Különös kütyüt ajánlanak az angolok a kínzó fejfájás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bb4661-bc96-4fa0-85ac-1e2f248f770f","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Egyszer csak minden reklám nélkül megjelent Nick Cave új lemeze, a teljes egészében a karantén alatt írt és felvett Carnage. Az énekes talán már sosem lesz ugyanolyan, mint az őt ért tragédia előtt, de az új album már olyan, mint a fény az alagút végén.","shortLead":"Egyszer csak minden reklám nélkül megjelent Nick Cave új lemeze, a teljes egészében a karantén alatt írt és felvett...","id":"20210420_nick_cave_carnage_kritika_lemez_uj_album_warren_ellis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb4661-bc96-4fa0-85ac-1e2f248f770f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e3994-50ae-460b-8282-af2dac7cb108","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_nick_cave_carnage_kritika_lemez_uj_album_warren_ellis","timestamp":"2021. április. 20. 20:00","title":"Nick Cave sokkal többet tett, mint hogy megírta a karantén hivatalos dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]