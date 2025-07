Életeket menthet: rájöttek, hogyan lehet újraélesztés nélkül átültetni a szívet

A keringési halál beállta utáni szívátültetés régóta vita tárgyát képezi az orvoslásnak, annak etikai és pénzügyi vonzata miatt. Miután leállt a donor keringése, az átültetéshez vagy újra kellene éleszteni őt – ami etikailag aggályos –, vagy olyan drága gépeket kellene alkalmazni, ami a szív testen kívüli működését teszi lehetővé. Az amerikai Vanderbilt Egyetem tudósai most találtak egy lehetséges áthidaló megoldást.

A Reup (rapid recovery with extended ultra-oxygenated preservation) nevű eljárásuk lényege – írja az Interesting Engineering –, hogy a szív újraélesztése helyett hideg, oxigéndús tartósító oldatot használnak a szerv átöblítésére röviddel a halál után. Ez megállítja a sejtek pusztulását, csökkenti a gyulladást, és a szállítás során megőrzi a szívszövetet a szerv újraélesztése nélkül.

Az eljárás egyszerűbb és megfizethetőbb a meglévőknél, és megkerüli azokat az etikai kihívásokat, amelyeket egyébként felmerülnek az ilyen transzplantációknál.

A New England Journal of Medicine című tudományos folyóiratban közzétett publikáció szerint az egyetem tudósai 2024 novembere óta 20 sikeres szívátültetésben alkalmazták az eljárást, az eredmények pedig megfelelnek a jelenleg érvényes szakmai elvárásoknak. Az eljárás sikeressége azt is jelenti, hogy évente több száz olyan szerv válik elérhetővé, amelyet a transzplantációra várók most nem kaphatnak meg.

A kutatók kimutatták, hogy a módszerükkel tartósított szívek akár nyolc órán át is életképesek maradnak, így a sebészeknek szélesebb időablakot kínálnak a donorszervek kinyerésére, szállítására és átültetésére.

A kutatók úgy vélik, hogy a Reup más szervek, például máj-, vese- és tüdőtranszplantációknál is alkalmazható lehet, akár a gyerekeknél is.

