Sürgős figyelmeztetés ugrik fel a gépeken: ezt kapja meg minden Windows 10-használó

Ketyeg az óra a Windows 10-felhasználóknál: 2025. október 14-én érkezik meg az operációs rendszer legutolsó frissítése, legalábbis a normál ügymenet szerint. Aki nem tesz semmit, annál ezt követően egyetlen biztonsági javítás sem érkezik a rendszerhez.

Van azonban egy jó hír is, a Microsoft ugyanis biztosít néhány kiskaput, amelyekkel egy évvel kitolhatja a rendszer támogatását – így 2026 októberéig továbbra is frissülni fog a gépén Windows 10, akár ingyen is.

Eddig csak az volt ismert, hogy a Microsoft tervez ilyesmit, a Windows Central azonban most kiszúrta: a cég elkezdte tájékoztatni az érintett felhasználókat a hosszabbítás módjairól – immáron azokat is, akik nem az előzetes, hanem a stabil, közhasználatú rendszerverziót használják.

A Microsoft közlése szerint a Gépházban fognak megjelenni egy eszköz, amely segíti a felhasználókat a számukra megfelelő opció kiválasztásában. Ezek a következők:

30 dollár megfizetése – a magyar árszabás még nem ismert, de ez körülbelül 10 000 forint;

a biztonsági mentés beállítása a OneDrive-ba, ami ingyenes ugyan, de bizonyos méret felett már havidíjat kérhet a Microsoft,

1000 rewards-pont beváltása – hogy miként gyűjtheti ezeket, arról itt ír bővebben a cég.

Ahogy közeledik a kivezetés októberi időpontja, a Microsoft bizonyára több módon is felhívja majd a felhasználók figyelmét a különböző lehetőségekre. Hogy milyen veszélyeket rejt egy olyan Windows használata, ami már nem kap biztonsági javításokat, arról itt írtunk részletesen.

