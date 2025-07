Korlátozhatja a YouTube a felhasználói fiókok egy részét

Bár egyre fejlettebbek a weboldalak életkor-ellenőrző rendszerei, egy kis ügyeskedéssel még mindig meg lehet kerülni őket. Ez azért is probléma, mert így a fiatalkorú felhasználók olyan dolgokra is rákereshetnek, ami egyébként nem nekik való, arról nem is beszélve, hogy így bizonyos szolgáltatásokban – például az Instagramon – kevésbé védettek a szexuális ragadozóktól.

A hiteles életkor-ellenőrzéssel a YouTube is küzd, a cég azonban most egy újabb módszerrel tenné hatékonyabbá a dolgot: a mesterséges intelligenciával (MI). A vállalat most az Egyesült Államokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amelyben az MI próbálja kideríteni, felnőtt vagy fiatalkorú felhasználó áll-e egy adott fiók mögött.

Az eszköz felméri a felhasználói viselkedést, beleértve a keresett videók típusát, a megtekintett videók kategóriáit és a fiók létrehozásának idejét. Amikor a gépi tanulás egy fiókot fiatalkorúhoz tartozónak ítél, a YouTube letiltja a személyre szabott hirdetéseket, aktiválja a digitális jólléti eszközöket, és egyéb védelmet biztosít a fiatalabb felhasználói számára – írja az Engadget.

Láthatatlan posztolás jön az Instagramra Több új funkció is jön az Instagramra, melyek közül néhányat már régóta várnak a felhasználók.

A lap megjegyezte: a YouTube nem az egyetlen szolgáltatás, amely mesterséges intelligencia által támogatott eszközt használ a nem a valós életkor megadó felhasználó kiszűrésére, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a tévedésre. A cég azt közölte, hogy ha ha a rendszer tévesen jut arra a következtetésre, hogy egy felhasználó 18 év alatti, akkor a felhasználók valamilyen hiteles igazolvánnyal igazolhatják, hogy valójában már nagykorúak.

A Meta egy hasonló eszközzel rendelkezik, amelyet az év elején kezdett bevezetni a Facebookon, az Instagramon és a Messengeren, de ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen módosítsák a beállításaikat, ha a mesterséges intelligencia által támogatott eszköz tévesen határozza meg az életkort.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.