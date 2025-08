Nem sikerül megállítani a Nemzetközi Űrállomás szivárgását, akár le is zárhatják az orosz modult

Nem sikerül úrrá lenni a Nemzetközi Űrállomás (ISS) szivárgásán – a legénység minden igyekezete ellenére is úgy tűnik, hogy az orosz Zvezda modulból továbbra is szökik a levegő.

A probléma nem újkeletű, ilyen-olyan mértékben már évek óta megfigyelhető, és olykor az orosz és az amerikai szakemberek sem értenek egyet abban, hogy mennyire súlyos. A szivárgás miatt egyszer Kapu Tibor kutatóűrhajós indítását is halasztani kellett.

Egy sajtótájékoztatón az orosz űrhivatal, a Roszkoszmosz illetékese elmondta: a javításokkal sikerült valamelyest mérsékelni a szivárgás mértékét, de teljesen nem tudták megállítani azt. „A szivárgás továbbra is fennáll. Folytatjuk a hiba feltárására is javítására irányuló erőfeszítéseinket” – mondta Szergej Krikaljov, a Roszkoszmosz emberes küldetésekért felelős ügyvezetője a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint, amit a Gizmodo szemlézett. A szakember azt is elmondta, hogy egy ideig úgy hitték, az utolsó szivárgás is megvan, és javítani tudták, de a hosszú távú megfigyeléseik szerint a szivárgás továbbra is jelen van.

Az orosz űrhivatal először még 2019-ben jelentette a szivárgást a Zvezda dokkolómoduljában – ezt még 2000-ben állították pályára. Egy 2024-es jelentés szerint a szivárgás mértéke az évek során duplájára emelkedett, így a NASA a legsúlyosabb kategóriába sorolta azt – ez az, amiben nem értett egyet az amerikai és az orosz fél.

Hiába azonban minden erőfeszítés – így a Kapu Tiborék érkezése előtti javítások is –, a jelek szerint teljesen már nem sikerül orvosolni azt. Végső esetben, ha már nagyon nagy lenne a baj, véglegesen lezárhatják ezt a konkrét orosz modult – az ISS így is működhetne tovább különösebb fennakadások nélkül. Az egyetlen probléma az lenne, hogy eggyel kevesebb dokkolási pont lenne a teherszállítmányok számára.

