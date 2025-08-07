Ez lesz az új divat? Újabb böngészőért kell fizetni, horribilis havidíjak jöhetnek

Még 2023-ban adta ki a mesterséges intelligencia köré épített Arc Search programot a The Browser Company, ami valójában egy böngésző volt – a fejlesztést a Time magazin a 2023-as év 200 legjobb találmánya közé sorolta, és sok felhasználó szerette ugyan, de nem tudta megvetni a lábát a böngészőpiacon. Végül megszűnt.

A The Browser Company ugyanakkor nem engedte el a dolgot teljesen, és előállt a Dia nevű böngészővel, ami – elődje hibáiból tanulva – már kevésbé van túlbonyolítva. De ami igazán érdekes, az az, hogy az MI-böngészőnek van egy előfizetési csomagja.

Ez csak most vált elérhetővé Dia Pro néven, és havi 20 dollárba, azaz körülbelül 7000 forintba kerül. Ezért cserébe a felhasználók korlátlan hozzáférést kapnak a Dia MI-alapú chatjéhez és funkcióihoz. Ez azonban azt is jelenti, hogy az ingyenes felhasználók ezentúl korlátozással fognak szembesülni az MI-funkciók használata terén.

Dia Browser | Never Explain Yourself Again No Description

Hogy pontosan milyen korlátozásokról van szó, az a TechCrunch szerint nem ismert. Josh Miller, a cég vezérigazgatója azonban júliusban arról beszélt a The New York Timesnak, hogy a böngésző ingyenes marad azok számára, akik csak heti néhány alkalommal használnák az MI-funkciókat.

Miller akkor arról is szót ejtett, hogy a jövőben több előfizetési csomagot is kínálhatnak, 5-től akár több száz dollárig terjedően. Ezekről egyelőre nincs információ, csak a 20 dolláros opció jelent meg.

A böngésző egyelőre csak korai hozzáféréssel próbálgatható.

Nemrég a Perplexity is előállt egy fizetős böngészővel, igaz, a cég ceruzája igencsak vastagon fogott, amikor kiötletelték a havidíját. Az is elég valószínűnek tűnik, hogy az OpenAI saját böngészőjében is lesznek fizetős funkciók.

