Az orvos ajánl 3 egyszerű módszert, amivel érdemben csökkenthető a vastagbélrák kockázata

A tények nem túl biztatóak: egyre többen szembesülnek 50 éves koruk alatt a vastagbéldaganat diagnózisával, bár e tendencia oka nem egészen világos. A seattle-i Fred Hutchinson Rákközpont docense, Neelendu Dey hosszú évek óta kutatja a bélmikrobák és a vastagbéldaganat közötti összefüggést, és meggyőződése, hogy ezek a mikrobák kulcsszerepet játszhatnak a megelőzésben és akár a kezelésben is.

Több billió mikroba él vastagbelünk nyálkahártyájában, és a kutatások azt sugallják, hogy minél változatosabbak ezek az élőlények, annál jobb az egészségünk, és annál kisebb az esélye a betegségek, például a vastagbélrák és más rákformák kialakulásának, az elhízásnak, a 2-es típusú cukorbetegségnek vagy a depresszió megjelenésének.

„Nem akarom azt az üzenetet közvetíteni, hogy a mikrobák jelentik az egészet. De tudjuk, hogy jelentős összefüggések vannak a különféle mikrobák mennyisége és a rák között” – mondta Dey a Business Insidernek. Azt is megemlítette, hogy a szűrés nagyon fontos: a vastagbélrák átlagos kockázatával rendelkezők tíz évente vegyenek részt kolonoszkópián, a nagyobb kockázatúak pedig orvosukkal közösen döntsenek a vizsgálat gyakoriságáról. Emellett persze vannak egyszerűbb vizsgálatok is, például a székletvér kimutatása, amit akár mindenki elvégeztethet évente.

A kutatóorvos három jó tanácsot is megosztott, amelyeket ő maga is követ. Igyekszik minden étkezésébe beépíteni némi rostot, miután megbízható kutatási adatok utalnak arra, hogy ezek javíthatják a bélrendszer egészségét. Ilyen rostok találhatók gyümölcsökben, zöldségekben, a diófélékben, a babban és a zabban. Közös jellemzőjük, hogy táplálják a bélben lévő „jó” baktériumokat. Persze a „jó” mikrobák nem mind ugyanolyan típusú rostot fogyasztanak, ezért is jegyzi meg az orvos, hogy a sokféle rost fogyasztása változatosabb mikrobiomhoz vezet.

Kerüljük az ultrafeldolgozott élelmiszereket – javasolja Dey. Ezek a fehérjeszeletektől a sütőben sült pizzákig terjedhetnek, és olyan alapanyagokból készülnek, amelyeket egy átlagos konyhában nem találnánk meg. Adalékanyagokat, például emulgeálószereket és gumikat tartalmaznak, gyakran műanyag csomagolásban kaphatók, és miután úgy tervezték őket, hogy túlságosan ízletesek legyenek, könnyen túlehetünk ezekből. Az ilyen élelmiszereket számos súlyos egészségügyi problémával, többek között vastagbélrákkal hozták már. összefüggésbe. Orvosunk emiatt is igyekszik elkerülni ezeket, amikor csak lehetséges, de persze tudja, hogy nem reális teljesen elhagyni az ilyen fogásokat az étkezésekből.

Rákot okozhatnak: néhány csepp vérből kimutatható, ki mennyi ultrafeldolgozott ételt eszik Áttörésről beszélnek a táplálkozástudományban: objektív mérésekkel (vér- és vizeletvizsgálattal) kimutatható, hogy ki, mennyi ultrafeldolgozott ételt fogyaszt.

Dey sokat sportol, és nem csupán amiatt, mert a testmozgás javítja a szív egészségét és segít az egészséges testsúlymegőrzésben, hanem amiatt is, mert az edzés jótékony hatással van a bélrendszer egészségére is. A rendszeres testmozgás segíthet az ételek gyorsabb mozgásában az emésztőrendszeren keresztül, csökkentve azt az időt, amíg a vastagbél ki van téve a méreganyagoknak. Tanulmányok szerint a testmozgás még növelheti is a „jó” mikrobák számát a bélben, javítva sokszínűségüket.

