Nem fog fájni: rájöttek az omega-3 eddig nem ismert, de nagyon jó hatására

Foggyökér-gyulladás (apikális periodontitis, AP) akkor alakul ki, ha fogszuvasodás, trauma vagy fogászati beavatkozás után baktériumok érik el a foggyökeret, és gyulladást okoznak a környező szövetekben. Kezelés nélkül a baktériumok elérhetik a gyökércsatornát, és azon keresztül a csúcsba juthatnak, fogágygyulladást okozva. Ez az állapot pedig csontvesztéshez vezethet ezen a területen.

A brazil São Paulói Állami Egyetem (UNESP) kutatói egy különös kombinációt vetettek be a megbetegedés kezelésére. A testmozgásról korábbi kutatások már kimutatták, hogy csökkenti a csontvesztést a fogágybetegségben (a fogközök krónikus gyulladásában) szenvedő patkányoknál, és csökkenti a citokineknek nevezett gyulladásos vegyi anyagok szintjét egerekben. Azt viszont korábban nem vizsgálták, hogy milyen hatása van a testmozgásnak a foggyökér-gyulladásra. Itt volt tehát az ideje egy ilyen kutatásnak is, azonban a szakemberek nem álltak meg ennyinél, hanem még omega-3 zsírsavakkal is kiegészítették a kezelést, miután ez a többszörösen telítetlen zsírsav a krónikus gyulladásos betegségekre gyakorolt ​​terápiás hatásairól ismert.

A kutatók 30 kísérleti patkánynál váltottak ki AP-t, majd három csoportba osztották a rágcsálókat. Két csoport tagjai mérsékelt testmozgást végeztek (napi egy órát úsztak), hat héten keresztül, heti öt napon. Az edzések után textiltörölközővel megszárították a patkányokat. Közülük az egyik csoport 60 napon keresztül napi egyszeri omega-3-kiegészítőt is kapott. A harmadik, kontroll csoport nem úszott és omega-3 kiegészítést sem kapott – írja a kísérletről a New Atlas.

A kutatók megfigyelték, hogy bár a fizikai aktivitás önmagában is javulást eredményezett, azoknál a patkányoknál volt a legalacsonyabb a gyulladáskeltő anyagok szintje, amelyek úsztak is és omega-3-at is kaptak. Náluk azt is észrevették, hogy egyértelműen alacsonyabb volt a csontvesztésért felelős sejtek száma. Az állkapocs mikro-CT vizsgálatai azt is kimutatták, hogy ezeknél az állatoknál volt a legcsekélyebb a csontvesztés egy olyan, az állkapocsban található speciális csontnál, amely körülveszi és támasztja a fogak gyökereit.

A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmány új bizonyítékokat szolgáltat a fizikai aktivitás és az omega-3 zsírsavak immunrendszerre gyakorolt ​​jótékony hatásairól, most még nyilvánvalóbb következményekkel a szájhigiéniára nézve. A következőkben embereken kell igazolni a feltevés helyességét, persze ehhez jelentős számú beteg bevonásával végzett klinikai vizsgálatokra lesz még szükség.

