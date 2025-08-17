Ha az állatvilágban az utódok felnevelésére gondol az ember, akkor hamarabb jut eszébe az, ahogy a panda vagy az oroszlán gondozza kicsinyét, mint az, ahogy a tintahal gondoskodik a sajátjairól. Pedig utóbbi is igen gondos szülőnek mondható, és ezt most egy igen különleges felvétel is bizonyítja.

A Schmidt Ocean Institute tudósainak sikerült videóra venniük, ahogy egy fekete szemű tintahal (Gonatus onyx) egy ikrafátyolt húz maga után. Az állat viszonylag gyakori, a Csendes-óceán északi részén él, nagyjából 1900 méteres mélységben. Utóbbi magyarázat arra, hogy a szaporodásáról miért tudunk még mindig keveset.

Egy 2005-ben a Nature-ben jelent meg egy tanulmány arról, miként gondoskodik a fekete szemű tintahal az utódairól. Ezek szerint a karján lévő karmok segítségével akár 3000 petéket is képes megtartani, úszás közben pedig vizet pumpál át a sorokon, hogy így biztosítsa az utódok oxigénellátását.

A kutatók azt gyanítják, hogy a petéket 6-9 hónapon át hordozzák a tintahalak, eközben pedig nem táplálkoznak, mert a petezsák elzárja a szájnyílásukat.

Brad Seibel, a 2005-ös tanulmány vezető szerzője úgy véli, hogy az anyák valószínűleg nem sokkal a peték kikelése után meghalnak.

