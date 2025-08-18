Variálna a biztonsági mentéseken a Google, örülhet, aki androidos eszközt használ
A Google hamarosan kibővítheti az automatikus biztonsági mentés határait, és olyan adatokat is menthet majd a Google Drive-ra, amiket korábban nem.
HVG
Hatékonyabbá teheti a Google az androidos eszközök biztonsági mentéseit. Az Android Authority egy, a Google Play-szolgáltatások nevű alkalmazás 26.32.31-es beta verziójának elemzésekor talált egy olyan részletet, amely egy ehhez kapcsolódó funkcióra utal.
Aki használt már automatikus online biztonsági mentést, az tapasztalhatta, hogy nem minden adatról készül biztonsági mentés. A fényképeket és videókat a beállításokkal, valamint néhány felhasználói adattal együtt el lehet menteni a felhőbe, ugyanakkor az egyes alkalmazások titkosított adatokat tartalmazhatnak, így nem lehet róluk biztonsági mentést készíteni.
Emellett nem lehet más mappákról, például a Letöltések mappáról biztonsági másolatot készíteni. A Google Play-szolgáltatások béta verziójának forráskódja azonban azt sugallja, hogy a Google dolgozik egy olyan megoldáson, ami áthidalná ezt a problémát. Ennek fényében a Letöltések mappában lévő adatok is lementhetővé válnak, és hasonló lehet a helyzet más mappákkal is a készüléken. Ezek az adatok aztán felkerülnek a Google Drive-ra.
Hogy pontosan miként fog működni az újdonság és mikortól vezeti be a Google, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy ennek köszönhetően a jövőben sokkal hatékonyabb lehet a biztonsági mentés művelete.
