Melyik most a legjobb mobilszolgáltató Magyarországon? Hol hasít az 5G? Itt vannak a részletes adatok

Közreadta legfrissebb elemzését a magyar mobilszolgáltatók hálózatáról az Opensignal technológiai elemzőcég – az erről készült jelentés a 2025. április 1. és június 29. közötti időszakot öleli fel.

Az Opensignal szerint a letöltési sebesség terén a Yettel bizonyult a legjobbnak, méghozzá nem kis előnnyel: átlagosan 72 Mbps-os értéket ért el a szolgáltató, míg a második helyre a Telekom került fel (56,2 Mbps), a sort pedig a Vodafone-ból lett One zárta (31,6 Mbps). Mivel a DIGIMobil már egy ideje megszűnt – legalábbis az ügyfeleket átköltöztették a One hálózatára –, a dobogó legalsó foka egyúttal a legrosszabb eredményt is jelöli minden összevetésben.

Általános letöltési sebességi értékek Opensignal

Feltöltési sebességben már a Telekom viszi a prímet (16,3 Mbps), de nincs nagy lemaradásban a másik két szolgáltató sem. Az Opensignal egy 0-tól 100-ig terjedő skálán értékelte a hálózatok teljesítményét különböző területeken – videós teljesítmény terén döntetlen lett az eredmény a Telekom és a Yettel között (71 és 70,3 pont), őket némi lemaradásban követi a One a maga 66,9-es pontszámával.

Ha játékról van szó, a jelentés szerint a Yettel teljesített a legjobban, ezért 84,1 pont járt. A második helyen, minimális lemaradásban a Telekom áll (82,9 pont), majd a One zárja a sort (80,8 pont).

Opensignal

Az Opensignal elkészítette a vizsgálatot csak az 5G-hálózatok viszonylatában is, kizárva a korosabb 4G értékeit. Itt már nagyobb a szórás: a Yettel van az első helyen a letöltési sebesség terén (265,5 Mbps átlagosan), majd a Telekom (112,2 Mbps) és a One (63,6 Mbps) következik. Feltöltés terén is Yettel-Telekom-One a sorrend, 35, 30,2 és 20,4 Mbps sebességi értékekkel. 5G-s videós teljesítmény terén döntetlen lett az eredmény a Telekom és a Yettel között, de a One lemaradása is szinte jelentéktelen. Ami a játékokat illeti, a jelentés mindhárom mobilszolgáltató között döntetlent hirdetett.

Hiába persze az elméleti sebesség, ha sok helyen alig van térerő – a rendelkezésre állásban, valamint az 5G elérhetősége terén, és minden más, a lefedettséget érintő mutatóban a Telekom diadalmaskodott, míg a másik két szolgáltató jellemzően kisebb lemaradásban követte. Jelentős különbségek e téren nem mutatkoztak.

5G rendelkezésre állása Opensignal

Minden értéket összefogva tehát nem hirdethető egyértelmű nyertes – de az adatok alapján úgy tűnik, nyers letöltési sebesség terén inkább a Yettel, megbízhatóság/rendelkezésre állás tekintetében pedig inkább a Telekom bizonyult nyerőnek. A One egyetlen területen sem tudott diadalmaskodni, csak egy esetben volt holtversenyben a két konkurensével.

