Elkészült a világ legkisebb macskás videója, 2024 atom az egész – videó

Megbecsülni is nehéz lenne, mennyi macskás videó van fent az interneten, és mire ezt a mondatot végigolvassa, olyan sok újat töltöttek fel a felhasználók, hogy egyetlen nap is kevés lenne a végignézésükhöz. Ezek alapján azt is nehéz lenne megmondani, hogy melyik a legjobb macskás kontent a világon, a kínai Tudományos és Technológiai Egyetem kutatóinak munkája azonban egész biztosan ott van az élmezőnyben.

A fizikusok egy kísérlet során bebizonyították, hogy rendkívüli precizitással képesek mozgatni az atomokat 2D-ben és 3D-ben is. Hogy ezt prezentálják, 2024 rubídiumatom segítségével egy olyan rövid filmet készítettek, amely Erwin Schrödinger kvantummechanikai gondolatkísérletét mutatja be. A csapat gépi tanuló algoritmust és optikai csapdákat alkalmazott, amelyek mindössze 60 milliszekundum alatt képesek átrendezni több ezer atomot. Az alább megtekinthető felvétel körülbelül 33-szorosára van lassítva.

Az eredményt a Physical Review Letters címűt tudományos folyóiratban publikálták.

A gondolatkísérlet a kvantummechanika szuperpozíció néven ismert tulajdonságát írja le. Ennek lényege, hogy egy elemi részecske kevert állapotban van, egészen addig, amíg meg nem figyeli/méri azt valaki. A probléma ott kezdődik, hogy mérés (megfigyelés) hatására a részecske hullámfüggvénye összeomlik, és a részecske a lehetséges alap- vagy sajátállapotai egyikébe kerül – legalábbis minden, az ember által elvégezhető mérés azt mutatja, hogy a részecske egy bizonyos állapotban van.

Ugyanerre jutott Shcrödinger is a gondolatkísérletével. Az elméletével egy olyan dobozt vázolt fel, amiben van egy radioaktív anyag. Ennek az anyagnak egyetlen atomja egy óra leforgása alatt ugyanakkor eséllyel bomlik le, mint nem. A radioaktív bomlást észleli egy Geiger–Müller-számláló, ami egy relén keresztül elenged egy kalapácsot és az összetör egy hidrogén-cianidos üveget, megölve ezzel a szintén a dobozba zárt macskát.

Schrödinger elmélete szerint egészen addig kétféle állapotban – élő és halott – létezik a macska, amíg valaki ki nem nyitja egy óra elteltével a dobozt.

A fenti videó a gondolatkísérlet legfontosabb pontjait mutatja meg, az atomokat pedig fókuszált lézersugarak segítségével mozgatták. Az átrendezés a mesterséges intelligencia segítségével alig 60 milliszekundumot vett igénybe.

