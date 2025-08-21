Ön is elszalad mosdóba indulás előtt, csak a biztonság kedvéért? Hát, ezt nagyon rosszul teszi

Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy indulás előtt, pláne, ha valaki hosszabb útra indul, a legtöbb ember még elszalad a mosdóba, hogy könnyítsen magán. Ez egyfajta biztonsági játék, hogy ne kelljen indulás után fél órával máris megállni ezért. Úgy tűnik azonban, hogy ha az ember túlzásba viszi a ilyen biztonsági pisilést, azzal többet árt, mint használ.

Ariana Smith, a Pennsylvaniai Egyetem urológusa a The New York Timesnak arról beszélt, hogy ha mindez alkalmanként történik, az nem probléma, a napi többszöri ilyen vizelés azonban már hólyagproblémákhoz vezethet azáltal, hogy megzavarhatja az agy és a hólyag közötti visszacsatolási hurkot.

Miközben a vesék kiszűrik a vérből a salakanyagokat, vizeletet termelnek, ami a hólyagba kerül. Míg a nőké körülbelül 500, a férfiak szerve nagyjából 700 milliliter vizeletet képes tárolni. Általában már jóval azelőtt érezni az ingert a pisilésre, hogy a hólyag megtelne. A szerv 150–250 milliliternél küld jelet az agynak, hogy ideje üríteni.

Ha valaki gyakran megy el biztonsági okból pisilni, az ezt a jelet zavarja meg. A hólyag ugyanis egyre korábban, vagyis egyre alacsonyabb telítettségnél kezd el jelet küldeni az agynak, vagyis egyre nagyobb gond lesz az ürítés.

Az is problémát jelent, hogy a vizelési inger kialakulása előtt az ember nagyobb eséllyel erőlködik azért, hogy ürítsen. „Ez extra nyomást gyakorol a medencefenék izmaira – egy olyan izomcsoportra, amely a húgyhólyagot és más szerveket támasztja –, és potenciálisan gyengítheti azokat” – mondta Kathryn Burgio, az Alabamai Egyetem tudósa a lapnak.

Mindez „hiperaktív hólyag” kialakulásához vezet, amit erős és gyakori vizelési inger jellemez.

Alayne Markland, a Utah-i Egyetem kutatója szerint jó hír, hogy erről a szokásról le lehet szokni. Egyfelől néhány tanulmány szerint a mindfulness technikák csökkenthetik a hirtelen érkező intenzív vizelési ingert. A szakértők úgy vélik, hogy az ilyen módszerek segíthetnek abban, hogy a húgyhólyag csak akkor küldjön jeleket az agynak, ha már több folyadék halmozódott fel. Ha ez mégsem hozza meg a kívánt eredményt, a medencefenék izmainak fizikoterápiája segíthet jobban kontrollálni a vizelési ingert.

A szakértők azt is hangsúlyozzák: érdemes figyelni arra is, hogy mit iszik az ember. A koffein, az alkohol, a magas savtartalmú italok és még néhány mesterséges összetevő – például az édesítőszerek – irritálhatják a húgyhólyag nyálkahártyáját, és gyakoribb vizelési ingert okozhatnak.

Ha már tarthatatlan a probléma, érdemes felkeresni egy urológust, aki hasznos tanácsokkal és kezelésekkel segíthet a gyakori vizelési inger leküzdésében.

