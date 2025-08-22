Megjelent az olcsó ChatGPT

A korábbi híreknek megfelelően elindult a ChatGPT Go, az OpenAI új, olcsóbb előfizetési csomagja. A Reuters hírügynökség szerint először Indiában tették elérhetővé az új előfizetési szintet, ami 399 rúpiába kerül – ez körülbelül 1500 forintot takar, de persze ez nem feltétlenül irányadó. Az egyes piacokon ugyanis egyedileg árazhat az OpenAI.

A ChatGPT Go az ingyenes változathoz képest tízszer több üzenetváltást tesz lehetővé, és ennyivel több kép generálását is teszi lehetővé. Ráadásul a válaszadás is gyorsabb vele. India a ChatGPT második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után, így érthető, miért erre esett a cég választása az új csomag bevezetésénél.

Nick Turley, az OpenAI elnökhelyettese a TechCrunch cikke szerint elmondta: az indiai tapasztalatokat fel fogják használni ahhoz, hogy később más piacokra is kiterjesszék az olcsóbb csomagot. Tehát számítani lehet arra, hogy egy, az eddigieknél megfizethetőbb előfizetési szint is megjelenik a jövőben, akár Magyarországon is.

Újabb részletek derültek ki a ChatGPT-böngészőről Már gőzerővel készül az OpenAI saját böngészője, melyről most több részlet is kiderült.

A ChatGPT-nek jelenleg két előfizetési szintje van, a Plus és a Pro, melyek hazánkban havi 9000 és 90 000 forintba kerülnek. Ezek – változó mértékben, de – hozzáférést biztosítanak a cég legfejlettebb nyelvi modelljeihez és eszközeihez, de a drágább csomaggal a videógenerálási képességek sincsenek korlátozva annyira.

Hogy mennyibe kerülhet majd Magyarországon a ChatGPT Go, az jelenleg nem ismert – de vélhetően lényegesen olcsóbb lehet a Plus mostani, 9000 forintos havidíjánál. A magyar adókkal valahol 3-4000 forint környékén mozoghat majd a végső árazás, már amennyiben tényleg elhozzák hazánkba is ezt az előfizetési szintet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.