Újabb részletek derültek ki a ChatGPT-böngészőről

Régóta ismert már, hogy a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI egy saját böngészőn dolgozik, ami igazából már bármelyik pillanatban megjelenhet.

Egyelőre azonban csak viszonylag keveset tudni a Google Chrome-riválisnak szánt böngészőről, a Bleeping Computer azonban most több érdekes részletet is megismert a névtelenséget kérő forrásaitól.

Az OpenAI böngészője a Google nyílt forráskódú böngészőmotorján, a Chromiumon alapulhat (mint a Chrome mellet a Microsoft Edge, az Opera, a Brave és sok más is), és a cég már elkezdte felkészíteni a ChatGPT-t a böngésző indulására.

A chatbot ugyanis mélyen integrálva lesz a böngészőbe, megjelenik majd a lapok rendezésénél, az új lap-oldalon, de ügynökként is be lesz építve, hogy önállóan intézzen dolgokat a felhasználó helyett. Hasonlítani fog a dolog az Edge-ben lévő Copilot-módhoz.

Megvenné a Chrome böngészőt az OpenAI a Google-től Elképzelhető, hogy a Google-nek egy bírósági döntés miatt meg kell válnia a Chrome böngészőjétől. Ha ez valóban így történik, az egy másik céget hozhat monopolhelyzetbe: az OpenAI-t.

Hogy miként fog működni pontosan az OpenAI böngészője, egyelőre nem ismert, de összességében valószínű, hogy eléggé különbözni fog a meglévő megoldásoktól – ami a cég érdeke is, elvégre egy sablonos, megszokott programmal nem tudnának átütő sikereket elérni a Chrome által uralt piacon.

A Bleeping Computer forrásai szerint egyébként az új böngésző macOS-en jelenhet majd meg először.

