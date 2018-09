Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőr szólt, hogy ne töltsék meg a gránátvetőt, de egy gyerek mégis megtöltötte, egy másik meg elsütötte. ","shortLead":"A rendőr szólt, hogy ne töltsék meg a gránátvetőt, de egy gyerek mégis megtöltötte, egy másik meg elsütötte. ","id":"20180925_Eljaras_indult_a_rendor_ellen_akinek_a_bemutatojan_elsosok_kilottek_egy_konnygazgranatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7a0f6-9d48-4001-b014-7af592d52d0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Eljaras_indult_a_rendor_ellen_akinek_a_bemutatojan_elsosok_kilottek_egy_konnygazgranatot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:33","title":"Eljárás indult a rendőr ellen, akinek a bemutatóján elsősök kilőttek egy könnygázgránátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","shortLead":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","id":"20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2a9402-b0ce-4c7c-9031-7d8065d16a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:16","title":"Michelle Obama is csatlakozott az amerikai félidős választási kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","shortLead":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","id":"20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c178d2-0742-4073-9915-83d64827804f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:21","title":"Zöld rendszám: 225-300 lóerős új Peugeot plugin hibridek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biztonságos munkakörülményekről álmodni sem mernek, de a már elszenvedett traumák feldolgozásához sem kapnak segítséget.","shortLead":"Biztonságos munkakörülményekről álmodni sem mernek, de a már elszenvedett traumák feldolgozásához sem kapnak segítséget.","id":"20180925_Kikeszulnek_a_Facebook_moderatorai_de_az_egyik_alkalmazott_szerint_a_vallalat_nem_segit_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30e0ab3-8acb-4cd2-a246-c2d5142e65a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Kikeszulnek_a_Facebook_moderatorai_de_az_egyik_alkalmazott_szerint_a_vallalat_nem_segit_nekik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:00","title":"Kikészülnek a Facebook moderátorai, de az egyik alkalmazott szerint a vállalat nem segít nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9cea4c-05b3-42b9-bd62-0eb939011a6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétfejű rezesfejű mokaszínkígyót találtak egy virginiai kertben, s az állatvédők videót is készítettek az állatról.

","shortLead":"Kétfejű rezesfejű mokaszínkígyót találtak egy virginiai kertben, s az állatvédők videót is készítettek az állatról.

","id":"20180923_Latott_mar_ketfeju_kigyot__Virginiaban_most_talaltak_egyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9cea4c-05b3-42b9-bd62-0eb939011a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf6fd6f-6dee-4416-999b-835d6052ae01","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Latott_mar_ketfeju_kigyot__Virginiaban_most_talaltak_egyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:15","title":"Látott már kétfejű kígyót? – Virginiában most találtak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc90e87f-bf0f-4767-af3e-5ee707d6a33a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több elektromos robogót, és nagyobb területen használhatnak már a felhasználók, a rendszer vidéki nagyvárosokban is terjeszkedne.","shortLead":"Több elektromos robogót, és nagyobb területen használhatnak már a felhasználók, a rendszer vidéki nagyvárosokban is...","id":"20180925_Tovabb_terjeszkedik_Budapesten_a_robogos_Bubi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc90e87f-bf0f-4767-af3e-5ee707d6a33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085bf945-260c-4b93-a630-ec6565951f9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Tovabb_terjeszkedik_Budapesten_a_robogos_Bubi","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:44","title":"Tovább terjeszkedik Budapesten a robogós Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3062f55c-a91f-4c73-82b8-e116736b5785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bizalmi szavazáson nem támogatták. ","shortLead":"A bizalmi szavazáson nem támogatták. ","id":"20180925_Megbukott_a_sved_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3062f55c-a91f-4c73-82b8-e116736b5785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63476399-5d5a-4463-801b-6868ddc0e141","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Megbukott_a_sved_miniszterelnok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:57","title":"Megbukott a svéd miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért lecserélték az eddigi vezetőket, szerkesztőséget, értesült az Index. Az utolsó kiadvány egyik tanulmánya pedig olyannyira sok volt a kormánypárti Századvég Alapítványnak, hogy bevonják a lapszámokat.","shortLead":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért...","id":"20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f7476-4c4a-4b7d-94d3-c7cfd66baff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:25","title":"Egy írás miatt hullottak a fejek egy Századvég-folyóiratnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]