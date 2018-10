Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar téner irányította Hertha BSC 2-0-ra verte az eddig veretlenül listavezető címvédőt.","shortLead":"A magyar téner irányította Hertha BSC 2-0-ra verte az eddig veretlenül listavezető címvédőt.","id":"20180929_dardai_pal_hertha_bsc_bayern_munchen_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6280923f-cef4-4752-9c0d-b6988fd9e3ee","keywords":null,"link":"/sport/20180929_dardai_pal_hertha_bsc_bayern_munchen_gyozelem","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:35","title":"Hatalmas bravúr: 9 év után verte meg Dárdai csapata a Bayernt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sávolt Attila nyílt levélben sorolta a visszásságokat, és elutasította, hogy ők – Fucsovics Mártonnal és Babos Tímeával – ellenzék lennének a magyar teniszen belül. ","shortLead":"Sávolt Attila nyílt levélben sorolta a visszásságokat, és elutasította, hogy ők – Fucsovics Mártonnal és Babos Tímeával...","id":"20180929_savolt_attila_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9a047-cda5-4553-b93b-0cd8c0bb76bf","keywords":null,"link":"/sport/20180929_savolt_attila_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:32","title":"Keményen beolvasott a teniszszövetségnek Fucsovics edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focista szerint csak fel akarják használni a hírnevét, ami \"természetes”. A történetet közlő Spiegelt is beperli.","shortLead":"A focista szerint csak fel akarják használni a hírnevét, ami \"természetes”. A történetet közlő Spiegelt is beperli.","id":"20180930_Az_Instagramon_valaszolt_Ronaldo_az_eroszakvadakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7976ec-2792-48c0-b696-f223a5d1da92","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Az_Instagramon_valaszolt_Ronaldo_az_eroszakvadakra","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:59","title":"Az Instagramon válaszolt Ronaldo az erőszakvádakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"A szokottnál korábban indult idén a téli kerékcsereszezon, a gumiabroncsok ára az elmúlt évhez képest csaknem 5 százalékkal emelkedett.","shortLead":"A szokottnál korábban indult idén a téli kerékcsereszezon, a gumiabroncsok ára az elmúlt évhez képest csaknem 5...","id":"20180929_dragultak_a_gumiabroncsok_a_teli_szezon_kezdeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b30221-85af-47dc-9859-2ef26c1a1f17","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180929_dragultak_a_gumiabroncsok_a_teli_szezon_kezdeten","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:16","title":"Drágultak a gumiabroncsok a téli szezon kezdetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c20c31-06b7-4c52-b07b-986716a66eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgások és az azt követő szökőár miatt rengetegen eltűntek, és több százan megsebesültek. ","shortLead":"A földmozgások és az azt követő szökőár miatt rengetegen eltűntek, és több százan megsebesültek. ","id":"20180930_Mar_tobb_mint_400_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c20c31-06b7-4c52-b07b-986716a66eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dea0e-6865-473c-bdb2-e8cb42e91890","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Mar_tobb_mint_400_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:37","title":"Az ötszázhoz közelít az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","shortLead":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","id":"20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc6e81-7dec-4908-af58-e5f80ff2e192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:14","title":"Egy szemtanú szerint szándékosan okozták a pénteki tömegbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2988071-0a83-4e27-a9df-ce20396d5b9a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lewis Hamilton csak úgy tudott győzni, hogy csapattársa átengedte neki a vezető helyet. Ezzel a britnek jókora előnye van a világbajnoki pontversenyben.","shortLead":"Lewis Hamilton csak úgy tudott győzni, hogy csapattársa átengedte neki a vezető helyet. Ezzel a britnek jókora előnye...","id":"20180930_Csapatutasitas_dontott_a_Forma1_orosz_futaman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2988071-0a83-4e27-a9df-ce20396d5b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f600bbaa-598e-4c9b-a4b5-d0023802a497","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Csapatutasitas_dontott_a_Forma1_orosz_futaman","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:02","title":"Csapatutasítás döntött a Forma-1 orosz futamán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit felmérés szerint egyre kevesebb gyártó tesz hagyományos, mechanikus kéziféket a kocsiba.","shortLead":"Egy brit felmérés szerint egyre kevesebb gyártó tesz hagyományos, mechanikus kéziféket a kocsiba.","id":"20181001_cargurus_kezifek_felmeres_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afca6b2a-9b3e-4aad-970b-369f5e942e26","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_cargurus_kezifek_felmeres_statisztika","timestamp":"2018. október. 01. 06:41","title":"Jobb, ha tudja: teljesen eltűnik a kézifék az autókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]