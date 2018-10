Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"518bab50-69a8-4d97-8c9c-118091fd6f76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sürgősen kezeltetnie kell súlyos alkoholfüggőségét, ha Ryan Lochte apaként, férjként és sportolóként is helyt akar állni a jövőben.","shortLead":"Sürgősen kezeltetnie kell súlyos alkoholfüggőségét, ha Ryan Lochte apaként, férjként és sportolóként is helyt akar...","id":"20181006_Reszegen_rugta_be_az_ajtot_a_hatszoros_olimpiai_bajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=518bab50-69a8-4d97-8c9c-118091fd6f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12ae66e-2e42-4781-82c3-ca78278e4820","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Reszegen_rugta_be_az_ajtot_a_hatszoros_olimpiai_bajnok","timestamp":"2018. október. 06. 10:36","title":"Részegen rúgta be az ajtót a hatszoros olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje ezentúl \"monitoringozni fogja a Soros-pénzek hazai áramlását\", egyúttal az ügyészséghez fordul a Migration Aid párttá alakulása miatt.","shortLead":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje ezentúl \"monitoringozni fogja a Soros-pénzek hazai áramlását\", egyúttal...","id":"20181005_fidesz_bevandorlasellenes_kabinet_nemeth_szilard_soros_szervezetek_migration_aid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02377119-36ca-4ac1-80e8-cb30adfc203e","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_fidesz_bevandorlasellenes_kabinet_nemeth_szilard_soros_szervezetek_migration_aid","timestamp":"2018. október. 05. 13:27","title":"Németh Szilárdék felnyomják az ügyészségen a Migration Aidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a67a6c4-a298-49b3-9344-d9dc703acb01","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost. További két képviselő távozik vele együtt.","shortLead":"A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost. További...","id":"20181005_Volner_Janost_kizartak_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a67a6c4-a298-49b3-9344-d9dc703acb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8321efda-0d51-4fd2-ae58-c1da2d73d963","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Volner_Janost_kizartak_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2018. október. 05. 21:32","title":"Volner Jánost kizárták a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály Szlovákiában fejtette ki, miért nem tetszenek az új költségvetési tervek. ","shortLead":"Varga Mihály Szlovákiában fejtette ki, miért nem tetszenek az új költségvetési tervek. ","id":"20181005_Ugy_is_szembemegy_a_brusszeli_tervvel_a_kormany_hogy_EUpenzt_veszit_emiatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce4393c-6189-4d89-abbb-15a2ca5ec1f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181005_Ugy_is_szembemegy_a_brusszeli_tervvel_a_kormany_hogy_EUpenzt_veszit_emiatt","timestamp":"2018. október. 05. 19:02","title":"Úgy is szembemegy a brüsszeli tervvel a kormány, hogy EU-pénzt veszít emiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c490b67-3f0d-4988-9a4e-2350abd68f49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőként sikerült emberi belsőfülsejteket alkotnia laborban egy berni kutatócsoportnak. Ezzel új utat nyitottak a halláskárosultak kezelését célzó módszerek kutatása számára. ","shortLead":"Elsőként sikerült emberi belsőfülsejteket alkotnia laborban egy berni kutatócsoportnak. Ezzel új utat nyitottak...","id":"20181006_emberi_belsofulsejtek_mesterseges_hallosejtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c490b67-3f0d-4988-9a4e-2350abd68f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a33a3c-f2ac-4063-9660-386b956be8d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_emberi_belsofulsejtek_mesterseges_hallosejtek","timestamp":"2018. október. 06. 10:03","title":"Jön a segítség a rosszul hallóknak: sikerült hallósejteket létrehozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Alaptörvény-ellenes mulasztást követ el az országgyűlés, amikor nem hajlandó szabályozni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jogállását – mondta ki az Alkotmánybíróság, és az év végéig adott határidőt a pótlásra.","shortLead":"Alaptörvény-ellenes mulasztást követ el az országgyűlés, amikor nem hajlandó szabályozni a Magyarországi Evangéliumi...","id":"20181005_Ivanyi_egyhazarol_donteni_kell__Abfelszolitas_az_orszaggyulesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42814c2f-be8c-4a5d-8de9-3fc04a2c85af","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Ivanyi_egyhazarol_donteni_kell__Abfelszolitas_az_orszaggyulesnek","timestamp":"2018. október. 05. 13:15","title":"Iványi egyházáról dönteni kell – Ab-felszólítás az országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben, nehéz lesz azt kimagyarázni a NAV-nak.","shortLead":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben...","id":"20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c731d3f-87c4-43d8-907c-9fcacb88df53","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:10","title":"Így válhat a cég egy készletnyilvántartó program áldozatává, ha jön a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki koncepciós ügyet emleget, amit az ellenzék rendezett meg ellene.","shortLead":"Nikola Gruevszki koncepciós ügyet emleget, amit az ellenzék rendezett meg ellene.","id":"20181005_Jogeros_bortonbe_kell_mennie_a_volt_macedon_miniszterelnoknek_egy_luxus_Mercedes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd56196a-01a4-497b-86cd-d44ab6e6116e","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Jogeros_bortonbe_kell_mennie_a_volt_macedon_miniszterelnoknek_egy_luxus_Mercedes_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 17:26","title":"Jogerős: börtönbe kell mennie a volt macedón miniszterelnöknek egy luxus Mercedes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]