Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","shortLead":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","id":"20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302c432-d873-4b9b-8d02-70676983a6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","timestamp":"2018. október. 10. 17:35","title":"Kiderült, háromszor forgatott az orosz propagandatévé az MTVA székházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d079e9-6a90-4b3b-adf9-5fbce45812bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát persze, hogy György herceg és Sarolta hercegnő!","shortLead":"Hát persze, hogy György herceg és Sarolta hercegnő!","id":"20181012_Eugenia_hercegno_eskuvo_Gyorgy_Sarolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d079e9-6a90-4b3b-adf9-5fbce45812bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5bfb90-6874-4c48-bdca-a808f8943c70","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Eugenia_hercegno_eskuvo_Gyorgy_Sarolta","timestamp":"2018. október. 12. 15:44","title":"Tippeljen, ki volt a legcukibb Eugénia hercegnő esküvőjén!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti tisztségére.","shortLead":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti...","id":"20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25275e39-0ece-4a45-91e6-3d59e9c6e084","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","timestamp":"2018. október. 10. 18:38","title":"Orbán Viktor újabb nagy ellenfele jelentkezett be Juncker utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán gyerekjátéknak tartják a Legót, egy dizájner azonban ismét bebizonyította, erről egyáltalán nincs szó.","shortLead":"Sokan talán gyerekjátéknak tartják a Legót, egy dizájner azonban ismét bebizonyította, erről egyáltalán nincs szó.","id":"20181011_apple_park_urhajo_apple_fohadiszallas_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad209e-c832-47a7-85a0-eac884e4ce35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_apple_park_urhajo_apple_fohadiszallas_lego","timestamp":"2018. október. 11. 20:03","title":"Mestermunka: valaki megépítette 85 000 legókockából az Apple főhadiszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab78399-3976-4c19-998a-c7c284518fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészségesek az egerek, amelyeknek két anyjuk van.","shortLead":"Egészségesek az egerek, amelyeknek két anyjuk van.","id":"20181011_Kolyke_szuletett_az_egynemu_egerparnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ab78399-3976-4c19-998a-c7c284518fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0101e5fe-6f36-4144-b078-8cf12f427f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_Kolyke_szuletett_az_egynemu_egerparnak","timestamp":"2018. október. 11. 20:12","title":"Kölykei születtek az egynemű egérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat értékrendjétől\". ","shortLead":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat...","id":"20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5173a699-79a3-4cc4-add9-dbed3c1dcb85","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","timestamp":"2018. október. 12. 05:10","title":"Donald Trump volt ügyvédje újra demokrata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569b97c-3523-4ee1-9053-30d58becd20b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Lindsey Vonn-nak, minden idők egyik legsikeresebb női alpesi sízőjének a mostani lesz az utolsó szezonja. ","shortLead":"Lindsey Vonn-nak, minden idők egyik legsikeresebb női alpesi sízőjének a mostani lesz az utolsó szezonja. ","id":"20181012_visszavonul_lindsey_vonn_alpesi_sizo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a569b97c-3523-4ee1-9053-30d58becd20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5cefc-5079-49e8-87fc-2dc85cf358d7","keywords":null,"link":"/sport/20181012_visszavonul_lindsey_vonn_alpesi_sizo","timestamp":"2018. október. 12. 10:08","title":"Visszavonul Lindsey Vonn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a kocsit Dunakeszinénél találták meg.","shortLead":"A Blikk szerint a kocsit Dunakeszinénél találták meg.","id":"20181011_Emberi_csontok_voltak_egy_Dunabol_kiemelt_autoroncsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3129a10-e184-4caf-96c2-cf322cf3c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Emberi_csontok_voltak_egy_Dunabol_kiemelt_autoroncsban","timestamp":"2018. október. 11. 06:33","title":"Emberi csontok voltak egy Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]