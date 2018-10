Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15522e00-3932-4364-a36c-3996025d24d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klasszikus villamos problémát helyezték új technológiai környezetbe a MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) kutatói egy, az egész világra kiterjedő felmérés keretében. Megszületett a végeredmény, amelynek tanulságait a napokban publikálták.","shortLead":"A klasszikus villamos problémát helyezték új technológiai környezetbe a MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) kutatói...","id":"20181030_moral_machine_mit_felmeres_kiertekelese_onvezeto_autok_dilemmaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15522e00-3932-4364-a36c-3996025d24d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b88037-e511-4d33-8b5d-4ab627faa89a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_moral_machine_mit_felmeres_kiertekelese_onvezeto_autok_dilemmaja","timestamp":"2018. október. 30. 09:03","title":"Így felelt a net népe a kérdésre: kit üssön el az önvezető autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","shortLead":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","id":"20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc03f77-908e-4a89-8b12-9db22f3c0815","keywords":null,"link":"/sport/20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","timestamp":"2018. október. 29. 18:44","title":"Vizsgálat indul a bokszszövetségben a rongyrázós ifi-vb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel 40 forint lesz a különbség a benzin és a gázolaj ára között szerdától.","shortLead":"Közel 40 forint lesz a különbség a benzin és a gázolaj ára között szerdától.","id":"20181029_Dragabb_lesz_tankolni_kozel_kerulunk_a_430_forintos_gazolajhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c147790-e92d-45f3-a384-ba5de913bc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Dragabb_lesz_tankolni_kozel_kerulunk_a_430_forintos_gazolajhoz","timestamp":"2018. október. 29. 14:19","title":"Drágább lesz tankolni, közel kerülünk a 430 forintos gázolajhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ház előtt a döntés, a képviselők szavaznak majd Simonka György mentelmi jogáról. Videó.","shortLead":"A Ház előtt a döntés, a képviselők szavaznak majd Simonka György mentelmi jogáról. Videó.","id":"20181029_Dontott_a_mentelmi_bizottsag_felfuggeszthetik_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a0495e-d8b4-479f-af30-cddd6d752fda","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Dontott_a_mentelmi_bizottsag_felfuggeszthetik_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Döntött a szakbizottság, felfüggeszthetik a fideszes Simonka mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918b20bd-3c6b-488b-9ad8-25a1ceb7bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komplett csapatjátékot rejt a Google kereső mai, különleges logója. Halloween alkalmából játszhat együtt másokkal, akár ismerőseivel, munkatársaival is.","shortLead":"Egy komplett csapatjátékot rejt a Google kereső mai, különleges logója. Halloween alkalmából játszhat együtt másokkal...","id":"20181030_halloween_2018_google_szellemes_jatek_kezdemenyezese_link","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=918b20bd-3c6b-488b-9ad8-25a1ceb7bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8a2b44-b526-4106-abbf-6ea88c60e7bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_halloween_2018_google_szellemes_jatek_kezdemenyezese_link","timestamp":"2018. október. 30. 08:03","title":"Halloween 2018: izgalmas játékot talál ma a Google főoldalán, ismerőseivel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elfogyott a türelem, lecseréli Julen Lopeteguit a mélyrepülésben lévő spanyol klub.","shortLead":"Elfogyott a türelem, lecseréli Julen Lopeteguit a mélyrepülésben lévő spanyol klub.","id":"20181029_kirugas_julen_lopetegui_real_madrid_edzovaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a43cf-789b-4084-865a-b67797cad4eb","keywords":null,"link":"/sport/20181029_kirugas_julen_lopetegui_real_madrid_edzovaltas","timestamp":"2018. október. 29. 21:36","title":"Kirúgta edzőjét a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05a5dee-b590-4394-b14f-d0836ae5017a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss jelentése a gazdagok világáról.","shortLead":"Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss...","id":"20181030_Lehet_hoborogni_de_igaz_A_szegeny_szegeny_marad_a_gazdag_tovabb_gazdagodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e05a5dee-b590-4394-b14f-d0836ae5017a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0169f8b5-98ee-44c0-bac7-6f4fed72182c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Lehet_hoborogni_de_igaz_A_szegeny_szegeny_marad_a_gazdag_tovabb_gazdagodik","timestamp":"2018. október. 30. 11:13","title":"Lehet hőbörögni, de igaz: A szegény szegény marad, a gazdag tovább gazdagodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság is ezt javasolta. Polt Péter legfőbb ügyész korábban a Fidesz politikusának kiadását kérte. Simonka is igennel szavazott arra, függesszék fel mentelmi jogát. Ez a Fidesz frakciófegyelme.","shortLead":"A mentelmi bizottság is ezt javasolta. Polt Péter legfőbb ügyész korábban a Fidesz politikusának kiadását kérte...","id":"20181029_Felfuggesztettek_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c383a12-a718-4399-9f6e-9b4fc9a0c6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Felfuggesztettek_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. október. 29. 14:35","title":"Felfüggesztették a fideszes Simonka mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]